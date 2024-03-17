17 марта 2024
16 марта 2024

В ЯНАО назвали вакансии, где инвалидам платят 200 тысяч рублей

HeadHunter: в ЯНАО инвалиды могут получать 200 000 рублей, работая начальниками
© Служба новостей «URA.RU»
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Социально общественный центр помощи и поддержки гражданских инициатив, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Екатеринбург, инвалид, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидность
В ЯНАО начальник ПТО с инвалидностью может получать от 200 тысяч рублей Фото:

Жители ЯНАО с инвалидностью могут зарабатывать 200 тысяч рублей, работая начальниками производственно-технического отдела (ПТО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter.

«В Салехарде на должность начальник ПТО приглашают людей с инвалидностью. Работа вахтовым методом 60/30 с оплатой междувахтового отдыха. Для этого необходимо иметь высшее образование по программе „Промышленное и гражданское строительство“ (ПГС) и стаж в области строительства не менее пяти лет. Зарплату обещают от 200 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Кроме, того в Новом Уренгое ищут менеджера по продажам B2B. Работать могут люди с инвалидностью. Стаж должен быть от трех лет. Зарплату предлагают от 80 до 150 тысяч рублей. В Ноябрьске компания МТС ищет инженера по эксплуатации автоматической телефонной станции (АТС) с зарплатой от 70 тысяч рублей. Работнику предоставляют медицинскую страховку с 100% покрытием расходов. В неее входит стоматология, страхование жизни и здоровья в поездках за рубеж. Стаж должен быть от трех лет.

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Жители ЯНАО с инвалидностью могут зарабатывать 200 тысяч рублей, работая начальниками производственно-технического отдела (ПТО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. «В Салехарде на должность начальник ПТО приглашают людей с инвалидностью. Работа вахтовым методом 60/30 с оплатой междувахтового отдыха. Для этого необходимо иметь высшее образование по программе „Промышленное и гражданское строительство“ (ПГС) и стаж в области строительства не менее пяти лет. Зарплату обещают от 200 тысяч рублей», — указано в объявлении. Кроме, того в Новом Уренгое ищут менеджера по продажам B2B. Работать могут люди с инвалидностью. Стаж должен быть от трех лет. Зарплату предлагают от 80 до 150 тысяч рублей. В Ноябрьске компания МТС ищет инженера по эксплуатации автоматической телефонной станции (АТС) с зарплатой от 70 тысяч рублей. Работнику предоставляют медицинскую страховку с 100% покрытием расходов. В неее входит стоматология, страхование жизни и здоровья в поездках за рубеж. Стаж должен быть от трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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