В ЯНАО назвали вакансии, где инвалидам платят 200 тысяч рублей

HeadHunter: в ЯНАО инвалиды могут получать 200 000 рублей, работая начальниками

18 марта 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО начальник ПТО с инвалидностью может получать от 200 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ЯНАО с инвалидностью могут зарабатывать 200 тысяч рублей, работая начальниками производственно-технического отдела (ПТО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. «В Салехарде на должность начальник ПТО приглашают людей с инвалидностью. Работа вахтовым методом 60/30 с оплатой междувахтового отдыха. Для этого необходимо иметь высшее образование по программе „Промышленное и гражданское строительство“ (ПГС) и стаж в области строительства не менее пяти лет. Зарплату обещают от 200 тысяч рублей», — указано в объявлении. Кроме, того в Новом Уренгое ищут менеджера по продажам B2B. Работать могут люди с инвалидностью. Стаж должен быть от трех лет. Зарплату предлагают от 80 до 150 тысяч рублей. В Ноябрьске компания МТС ищет инженера по эксплуатации автоматической телефонной станции (АТС) с зарплатой от 70 тысяч рублей. Работнику предоставляют медицинскую страховку с 100% покрытием расходов. В неее входит стоматология, страхование жизни и здоровья в поездках за рубеж. Стаж должен быть от трех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ЯНАО с инвалидностью могут зарабатывать 200 тысяч рублей, работая начальниками производственно-технического отдела (ПТО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter. «В Салехарде на должность начальник ПТО приглашают людей с инвалидностью. Работа вахтовым методом 60/30 с оплатой междувахтового отдыха. Для этого необходимо иметь высшее образование по программе „Промышленное и гражданское строительство“ (ПГС) и стаж в области строительства не менее пяти лет. Зарплату обещают от 200 тысяч рублей», — указано в объявлении. Кроме, того в Новом Уренгое ищут менеджера по продажам B2B. Работать могут люди с инвалидностью. Стаж должен быть от трех лет. Зарплату предлагают от 80 до 150 тысяч рублей. В Ноябрьске компания МТС ищет инженера по эксплуатации автоматической телефонной станции (АТС) с зарплатой от 70 тысяч рублей. Работнику предоставляют медицинскую страховку с 100% покрытием расходов. В неее входит стоматология, страхование жизни и здоровья в поездках за рубеж. Стаж должен быть от трех лет.