В ЯНАО назвали вакансии, где инвалидам платят 200 тысяч рублей

Жители ЯНАО с инвалидностью могут зарабатывать 200 тысяч рублей, работая начальниками производственно-технического отдела (ПТО). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter.
«В Салехарде на должность начальник ПТО приглашают людей с инвалидностью. Работа вахтовым методом 60/30 с оплатой междувахтового отдыха. Для этого необходимо иметь высшее образование по программе „Промышленное и гражданское строительство“ (ПГС) и стаж в области строительства не менее пяти лет. Зарплату обещают от 200 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Кроме, того в Новом Уренгое ищут менеджера по продажам B2B. Работать могут люди с инвалидностью. Стаж должен быть от трех лет. Зарплату предлагают от 80 до 150 тысяч рублей. В Ноябрьске компания МТС ищет инженера по эксплуатации автоматической телефонной станции (АТС) с зарплатой от 70 тысяч рублей. Работнику предоставляют медицинскую страховку с 100% покрытием расходов. В неее входит стоматология, страхование жизни и здоровья в поездках за рубеж. Стаж должен быть от трех лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.