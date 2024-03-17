Курганцы выиграли больше тысячи призов в викторине
В Курганской области в третий день проведения викторины «Весна в семью пришла» ее участники выиграли различные призы от телевизоров и самокатов до мультиварок и утюгов. Информация об этом опубликована в паблике викторины в соцсети «ВКонтакте».
«Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 17 марта! Поздравляем всех победителей» — сообщили представители организаторов мероприятия.
В третий день курганцы выиграли:
- 57 телевизоров;
- семь самокатов;
- 54 умные колонки;
- 78 мультиварок;
- 50 мясорубок;
- 47 тонометров;
- 50 шуруповертов;
- 77 сушилок для овощей;
- 135 утюгов;
- 109 фенов;
- 53 блендера;
- 63 миксера;
- 136 кухонных весов;
- 139 чайников;
- 77 внешних аккумуляторов (power bank).
Ранее 16 марта было разыграно 1309 призов. Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более 4 432 подарков.
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