Что выиграли курганцы в третий день викторины «Весна в семью пришла». Список

Курганцы выиграли 1132 приза в третий день викторины «Весна в семью пришла»

18 марта 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

Курганцы выиграли больше тысячи призов в викторине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в третий день проведения викторины «Весна в семью пришла» ее участники выиграли различные призы от телевизоров и самокатов до мультиварок и утюгов. Информация об этом опубликована в паблике викторины в соцсети «ВКонтакте». «Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 17 марта! Поздравляем всех победителей» — сообщили представители организаторов мероприятия. В третий день курганцы выиграли: 57 телевизоров;

семь самокатов;

54 умные колонки;

78 мультиварок;

50 мясорубок;

47 тонометров;

50 шуруповертов;

77 сушилок для овощей;

135 утюгов;

109 фенов;

53 блендера;

63 миксера;

136 кухонных весов;

139 чайников;

77 внешних аккумуляторов (power bank). Ранее 16 марта было разыграно 1309 призов. Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более 4 432 подарков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в третий день проведения викторины «Весна в семью пришла» ее участники выиграли различные призы от телевизоров и самокатов до мультиварок и утюгов. Информация об этом опубликована в паблике викторины в соцсети «ВКонтакте». «Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 17 марта! Поздравляем всех победителей» — сообщили представители организаторов мероприятия. В третий день курганцы выиграли: Ранее 16 марта было разыграно 1309 призов. Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более 4 432 подарков.