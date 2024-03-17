17 марта 2024

Что выиграли курганцы в третий день викторины «Весна в семью пришла». Список

Курганцы выиграли 1132 приза в третий день викторины «Весна в семью пришла»
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Выборы 2024. Курган, голосование, выборы 2024
Курганцы выиграли больше тысячи призов в викторине Фото:

В Курганской области в третий день проведения викторины «Весна в семью пришла» ее участники выиграли различные призы от телевизоров и самокатов до мультиварок и утюгов. Информация об этом опубликована в паблике викторины в соцсети «ВКонтакте».

«Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 17 марта! Поздравляем всех победителей» — сообщили представители организаторов мероприятия.

В третий день курганцы выиграли:

  • 57 телевизоров;
  • семь самокатов;
  • 54 умные колонки;
  • 78 мультиварок;
  • 50 мясорубок;
  • 47 тонометров;
  • 50 шуруповертов;
  • 77 сушилок для овощей;
  • 135 утюгов;
  • 109 фенов;
  • 53 блендера;
  • 63 миксера;
  • 136 кухонных весов;
  • 139 чайников;
  • 77 внешних аккумуляторов (power bank).

Ранее 16 марта было разыграно 1309 призов. Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более 4 432 подарков.

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В Курганской области в третий день проведения викторины «Весна в семью пришла» ее участники выиграли различные призы от телевизоров и самокатов до мультиварок и утюгов. Информация об этом опубликована в паблике викторины в соцсети «ВКонтакте». «Мы рады сообщить вам номера победителей викторины за 17 марта! Поздравляем всех победителей» — сообщили представители организаторов мероприятия. В третий день курганцы выиграли: Ранее 16 марта было разыграно 1309 призов. Викторина проводилась с 15 по 17 марта. Всего за три дня было разыграно более 4 432 подарков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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