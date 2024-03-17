17 марта 2024

В Тюмени на улице Профсоюзной обустроят полосы для разворота. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство будет идти все лето и закончится к сентябрю (архивное фото) Фото:

На улице Профсоюзной в Тюмени обустроят переходные и разворотные полосы. Закупку на соответствующие работы разместили городские власти.

«Выполнение работ по устройству переходно-скоростных полос и мест для разворота по улице Профсоюзная, в районе примыкания улицы Солнечный проезд, и устройству правоповоротной полосы с улицы Дружбы на улицу Профсоюзная. Начальная цена контракта: 14 767 803 рубля», — говорится в документах закупки.

Все работы должны быть закончены к 1 сентября. О том, где появятся новые элементы дорожной инфраструктуры, можно увидеть на схемах и карте.

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На улице Профсоюзной в Тюмени обустроят переходные и разворотные полосы. Закупку на соответствующие работы разместили городские власти. «Выполнение работ по устройству переходно-скоростных полос и мест для разворота по улице Профсоюзная, в районе примыкания улицы Солнечный проезд, и устройству правоповоротной полосы с улицы Дружбы на улицу Профсоюзная. Начальная цена контракта: 14 767 803 рубля», — говорится в документах закупки. Все работы должны быть закончены к 1 сентября. О том, где появятся новые элементы дорожной инфраструктуры, можно увидеть на схемах и карте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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