Строительство будет идти все лето и закончится к сентябрю (архивное фото)
На улице Профсоюзной в Тюмени обустроят переходные и разворотные полосы. Закупку на соответствующие работы разместили городские власти.
«Выполнение работ по устройству переходно-скоростных полос и мест для разворота по улице Профсоюзная, в районе примыкания улицы Солнечный проезд, и устройству правоповоротной полосы с улицы Дружбы на улицу Профсоюзная. Начальная цена контракта: 14 767 803 рубля», — говорится в документах закупки.
Все работы должны быть закончены к 1 сентября. О том, где появятся новые элементы дорожной инфраструктуры, можно увидеть на схемах и карте.
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