По жалобе тюменки прокуратура наказала судприставов

Жительница Тюмени пожаловалась в Генпрокуратуру РФ по УрФО на бездействие судприставов, которые должным образом не искали отца ее ребенка, который задолжал сыну более 780 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. По итогу мужчина погасил долг, а судприставы были наказаны.
«Управлением Генпрокуратуры РФ по УрФО организовано рассмотрение прокуратурами Тюменской области и Югры обращения жительницы Тюмени о нарушении законодательства об исполнительном производстве при взыскании алиментов. Установлено, что в связи с ненадлежащим ведением исполнительных производств, бездействием по установлению местонахождения и имущественного положения должника у бывшего супруга заявительницы образовался долг по алиментам на содержание сына — более 781 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
После того, как в дело вмешалась прокуратура, в службе судебных приставов были наказаны четверо сотрудников, включая начальников. Всех их привлекли к дисциплинарной ответственности. Сам же должник привлечен к административной и уголовной ответственности, он также погасил долг перед сыном.
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