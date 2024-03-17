17 марта 2024

По жалобе тюменки прокуратура наказала судприставов

Генпрокуратура помогла тюменке получить более 780 тысяч рублей алиментов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Курпишеву Ивану и Штингеру Александру. Курган, приставы, фссп, судебный пристав, шеврон, фссп россии по курганской области
Судприставы плохо делали свою работу, но исправились, как только делом заинтересовались в прокуратуре Фото:

Жительница Тюмени пожаловалась в Генпрокуратуру РФ по УрФО на бездействие судприставов, которые должным образом не искали отца ее ребенка, который задолжал сыну более 780 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. По итогу мужчина погасил долг, а судприставы были наказаны.

«Управлением Генпрокуратуры РФ по УрФО организовано рассмотрение прокуратурами Тюменской области и Югры обращения жительницы Тюмени о нарушении законодательства об исполнительном производстве при взыскании алиментов. Установлено, что в связи с ненадлежащим ведением исполнительных производств, бездействием по установлению местонахождения и имущественного положения должника у бывшего супруга заявительницы образовался долг по алиментам на содержание сына — более 781 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

После того, как в дело вмешалась прокуратура, в службе судебных приставов были наказаны четверо сотрудников, включая начальников. Всех их привлекли к дисциплинарной ответственности. Сам же должник привлечен к административной и уголовной ответственности, он также погасил долг перед сыном.

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Жительница Тюмени пожаловалась в Генпрокуратуру РФ по УрФО на бездействие судприставов, которые должным образом не искали отца ее ребенка, который задолжал сыну более 780 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. По итогу мужчина погасил долг, а судприставы были наказаны. «Управлением Генпрокуратуры РФ по УрФО организовано рассмотрение прокуратурами Тюменской области и Югры обращения жительницы Тюмени о нарушении законодательства об исполнительном производстве при взыскании алиментов. Установлено, что в связи с ненадлежащим ведением исполнительных производств, бездействием по установлению местонахождения и имущественного положения должника у бывшего супруга заявительницы образовался долг по алиментам на содержание сына — более 781 000 рублей», — рассказали в ведомстве. После того, как в дело вмешалась прокуратура, в службе судебных приставов были наказаны четверо сотрудников, включая начальников. Всех их привлекли к дисциплинарной ответственности. Сам же должник привлечен к административной и уголовной ответственности, он также погасил долг перед сыном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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