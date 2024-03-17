17 марта 2024

В ЯНАО подозреваемые в преступлениях граждане проголосовали на выборах президента РФ

Более ста ямальцев проголосовали на выборах президента РФ из СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Екатеринбург, электорат, явка избирателей, президентские выборы, сизо1, выборы президента рф, выборы президента россии, голосование в сизо, избирательный участок1318
За голосованием подозреваемых наблюдали общественники Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

На выборах президента РФ в ЯНАО проголосовали более ста подозреваемых и обвиняемых лиц, содержащихся в СИЗО, чей приговор не вступил в законную силу. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по ЯНАО.

«Для реализации процедуры голосования в учреждение прибыли члены двух выездных избирательных комиссий во главе с председателем территориальной избирательной комиссии Лабытнанги Татьяной Цитович. В помещении, функционирующем как следственный изолятор, и на участке, функционирующем как исправительный центр, установили переносные ящики для голосования», — рассказали на официальном сайте ведомства.

Сотрудники избирательной комиссии вместе с сотрудниками ФСИН также посетили граждан, которые сидят под домашним арестом в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Муравленко и Тазовском. За процессом голосования наблюдали представители Общественной палаты ЯНАО.

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На выборах президента РФ в ЯНАО проголосовали более ста подозреваемых и обвиняемых лиц, содержащихся в СИЗО, чей приговор не вступил в законную силу. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по ЯНАО. «Для реализации процедуры голосования в учреждение прибыли члены двух выездных избирательных комиссий во главе с председателем территориальной избирательной комиссии Лабытнанги Татьяной Цитович. В помещении, функционирующем как следственный изолятор, и на участке, функционирующем как исправительный центр, установили переносные ящики для голосования», — рассказали на официальном сайте ведомства. Сотрудники избирательной комиссии вместе с сотрудниками ФСИН также посетили граждан, которые сидят под домашним арестом в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Муравленко и Тазовском. За процессом голосования наблюдали представители Общественной палаты ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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