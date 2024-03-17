В ЯНАО подозреваемые в преступлениях граждане проголосовали на выборах президента РФ

На выборах президента РФ в ЯНАО проголосовали более ста подозреваемых и обвиняемых лиц, содержащихся в СИЗО, чей приговор не вступил в законную силу. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по ЯНАО.
«Для реализации процедуры голосования в учреждение прибыли члены двух выездных избирательных комиссий во главе с председателем территориальной избирательной комиссии Лабытнанги Татьяной Цитович. В помещении, функционирующем как следственный изолятор, и на участке, функционирующем как исправительный центр, установили переносные ящики для голосования», — рассказали на официальном сайте ведомства.
Сотрудники избирательной комиссии вместе с сотрудниками ФСИН также посетили граждан, которые сидят под домашним арестом в Ноябрьске, Новом Уренгое, Губкинском, Муравленко и Тазовском. За процессом голосования наблюдали представители Общественной палаты ЯНАО.
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