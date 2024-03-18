В газовой столице ЯНАО горожане недовольны работой дворников

Жители Нового Уренгоя жалуются на заснеженные тротуары

18 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Придомовые территории Нового Уренгоя погрязли в снегу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) жители города жалуются на работу дворников, которые оставляют придомовую территорию и тротуары в снегу. Об этом они сообщили в telegram. «Хочу осветить наболевшую проблему относительно дворников. Я вообще не понимаю, для чего они есть. Раньше дворник чистил возле подъезда и дорожки, по которым мы ходим, а сейчас тротуары не входят в их обязанность. Получается, что выходишь из подъезда и попадаешь на гору снега по всей дорожке. Такая проблема у нас на Железнодорожной 44, 46. Да и у остальных в городе также», — написала Нина в telegram-канале «Воронов Chat». В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что дворники управляющих компаний обслуживают только придомовую территорию, как правило, это входная группа, тротуары в нее не входят. «Подрядная организация очищает от снега во дворах внутриквартальные проезды, а также примыкающие к ним тротуары. Их очистка проводится ежедневно, по графику. Указали подрядчику на необходимость обрабатывать тротуары песком после очистки», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о заснеженных дорогах в Новом Уренгое (ЯНАО). По словам горожан, из-за недостаточной снегоуборки происходят аварийные ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители города жалуются на работу дворников, которые оставляют придомовую территорию и тротуары в снегу. Об этом они сообщили в telegram. «Хочу осветить наболевшую проблему относительно дворников. Я вообще не понимаю, для чего они есть. Раньше дворник чистил возле подъезда и дорожки, по которым мы ходим, а сейчас тротуары не входят в их обязанность. Получается, что выходишь из подъезда и попадаешь на гору снега по всей дорожке. Такая проблема у нас на Железнодорожной 44, 46. Да и у остальных в городе также», — написала Нина в telegram-канале «Воронов Chat». В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что дворники управляющих компаний обслуживают только придомовую территорию, как правило, это входная группа, тротуары в нее не входят. «Подрядная организация очищает от снега во дворах внутриквартальные проезды, а также примыкающие к ним тротуары. Их очистка проводится ежедневно, по графику. Указали подрядчику на необходимость обрабатывать тротуары песком после очистки», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о заснеженных дорогах в Новом Уренгое (ЯНАО). По словам горожан, из-за недостаточной снегоуборки происходят аварийные ситуации.