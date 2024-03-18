«Курганмашзавод» устроит конкурс с денежным призом среди сотрудниц

В Кургане на предприятии «Курганмашзавод» пройдет конкурс красоты, профессионализма и талантов среди сотрудниц. Победительница получит титул «Мисс Курганмашзавод — 2024» и денежный приз, сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».
«Умные, красивые и талантливые представительницы прекрасной половины АО „Курганмашзавод“, приглашаем вас принять участие в долгожданном событии. Подать заявку на участие в конкурсе может любая сотрудница Курганмашзавода от 18 лет, желающая проявить себя не только с профессиональной, но и творческой стороны. Победительница конкурса будет удостоена почетного звания, а также получит денежный приз», — говорится в сообщении КМЗ.
Заявки принимаются до 25 марта. Будет проведено несколько отборочных туров.
URA.RU писало, что сотрудницы «Курганмашзавода» победили в соревнованиях по хоккею в валенках с метлами среди женщин. Турнир прошел в ЦПКиО. Мероприятие организовала Федерация профсоюзов Курганской области.
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