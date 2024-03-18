«Курганмашзавод» устроит конкурс с денежным призом среди сотрудниц

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
В Кургане выберут мисс Курганмашзавод — 2024 Фото:

В Кургане на предприятии «Курганмашзавод» пройдет конкурс красоты, профессионализма и талантов среди сотрудниц. Победительница получит титул «Мисс Курганмашзавод — 2024» и денежный приз, сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«Умные, красивые и талантливые представительницы прекрасной половины АО „Курганмашзавод“, приглашаем вас принять участие в долгожданном событии. Подать заявку на участие в конкурсе может любая сотрудница Курганмашзавода от 18 лет, желающая проявить себя не только с профессиональной, но и творческой стороны. Победительница конкурса будет удостоена почетного звания, а также получит денежный приз», — говорится в сообщении КМЗ.

Заявки принимаются до 25 марта. Будет проведено несколько отборочных туров.

URA.RU писало, что сотрудницы «Курганмашзавода» победили в соревнованиях по хоккею в валенках с метлами среди женщин. Турнир прошел в ЦПКиО. Мероприятие организовала Федерация профсоюзов Курганской области.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане на предприятии «Курганмашзавод» пройдет конкурс красоты, профессионализма и талантов среди сотрудниц. Победительница получит титул «Мисс Курганмашзавод — 2024» и денежный приз, сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «Умные, красивые и талантливые представительницы прекрасной половины АО „Курганмашзавод“, приглашаем вас принять участие в долгожданном событии. Подать заявку на участие в конкурсе может любая сотрудница Курганмашзавода от 18 лет, желающая проявить себя не только с профессиональной, но и творческой стороны. Победительница конкурса будет удостоена почетного звания, а также получит денежный приз», — говорится в сообщении КМЗ. Заявки принимаются до 25 марта. Будет проведено несколько отборочных туров. URA.RU писало, что сотрудницы «Курганмашзавода» победили в соревнованиях по хоккею в валенках с метлами среди женщин. Турнир прошел в ЦПКиО. Мероприятие организовала Федерация профсоюзов Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...