Силовики усилят охрану тюменского парка от наркокурьеров

В Гагаринском парке Тюмени будет дежурить конная полиция

19 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Силовые структуры рассмотрят возможность конных патрулей в Гагаринском парке Тюмени Фото: Сергей Русанов © URA.RU За Гагаринским парком в Тюмени, который облюбовали наркокурьеры, усилят контроль силовые структуры. Там увеличат количество патрулей и рассмотрят возможность появления конной полиции, сообщил заместитель главы Тюмени Петр Вагин. «Будет увеличена плотность нарядов со стороны органов внутренних дел. Будет введен пеший маршрут патрулирования», — рассказал корреспонденту URA.RU заместитель мэра областной столицы. Петр Вагин отметил, что будет рассмотрена возможность введения конных патрулей. Для этого будет изучен вопрос влияния животных на природу парка, так как он является памятником регионального значения, находящимся под особой охраной. Также планируется улучшить пешеходную зону вокруг парка. При ее благоустройстве особое внимание уделят комфортности пребывания жителей на этой территории. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Тюмени на выборах президента предложат проголосовать также за дизайн-проект городских территорий. Для пяти городских участков предложили несколько проектов по благоустройству. Каждый из пяти обещают сдать в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За Гагаринским парком в Тюмени, который облюбовали наркокурьеры, усилят контроль силовые структуры. Там увеличат количество патрулей и рассмотрят возможность появления конной полиции, сообщил заместитель главы Тюмени Петр Вагин. «Будет увеличена плотность нарядов со стороны органов внутренних дел. Будет введен пеший маршрут патрулирования», — рассказал корреспонденту URA.RU заместитель мэра областной столицы. Петр Вагин отметил, что будет рассмотрена возможность введения конных патрулей. Для этого будет изучен вопрос влияния животных на природу парка, так как он является памятником регионального значения, находящимся под особой охраной. Также планируется улучшить пешеходную зону вокруг парка. При ее благоустройстве особое внимание уделят комфортности пребывания жителей на этой территории. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Тюмени на выборах президента предложат проголосовать также за дизайн-проект городских территорий. Для пяти городских участков предложили несколько проектов по благоустройству. Каждый из пяти обещают сдать в 2025 году.