19 марта 2024

В Тюмени взлетели цены на рейсы до Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Минимальная цена на перелет из Тюмени выросла до 6 575 рублей Фото:

В Тюмени в два раза подорожал авиаперелет до Москвы. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.

«Рейс Тюмень — Москва. Вылет: 31 марта. Стоимость билета: 6 575 рублей в одну сторону, на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

При этом в середине января минимальная стоимость билета до Москвы на одного пассажира составляла 2 774 рубля. Цена также была рассчитана на перелет в одну сторону без учета багажа.

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В Тюмени в два раза подорожал авиаперелет до Москвы. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс Тюмень — Москва. Вылет: 31 марта. Стоимость билета: 6 575 рублей в одну сторону, на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в середине января минимальная стоимость билета до Москвы на одного пассажира составляла 2 774 рубля. Цена также была рассчитана на перелет в одну сторону без учета багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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