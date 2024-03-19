В Тюмени взлетели цены на рейсы до Москвы

Минимальная цена на перелет из Тюмени выросла до 6 575 рублей
В Тюмени в два раза подорожал авиаперелет до Москвы. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.
«Рейс Тюмень — Москва. Вылет: 31 марта. Стоимость билета: 6 575 рублей в одну сторону, на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.
При этом в середине января минимальная стоимость билета до Москвы на одного пассажира составляла 2 774 рубля. Цена также была рассчитана на перелет в одну сторону без учета багажа.
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