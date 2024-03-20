Курганец бросил камень в лицо подростку из-за ссоры

20 марта 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Подростку из Кургана нанесли травму, бросив в лицо камень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана будут судить за причинение легкого вреда здоровью человека. Уголовное дело на 20-летнего молодого человека возбудили после того, как он в ходе ссоры бросил камень в лицо подростку. Об этом сообщает областная прокуратура. «На стадионе „Синтез“ в г. Кургане к компании ребят, играющих в футбол, присоединился молодой человек. Во время игры обвиняемый повздорил с мальчиком 2009 г. р., и из мести, отойдя на небольшое расстояние кинул в лицо ребенка камень», — сообщает сайт прокуратуры. Мальчику был причинен легкий вред здоровью. Уголовное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) передано в суд. Инцидент случился в сентябре 2023 года. Обвиняемый свою признал и дал показания. «В случае признания его виновным ему грозит наказание до 2 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане мужчина сбил девочку, проезжавшую мимо на самокате. Мужчину посадили в СИЗО. Суд признал его виновным и дал ему год колонии-поселения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Кургана будут судить за причинение легкого вреда здоровью человека. Уголовное дело на 20-летнего молодого человека возбудили после того, как он в ходе ссоры бросил камень в лицо подростку. Об этом сообщает областная прокуратура. «На стадионе „Синтез“ в г. Кургане к компании ребят, играющих в футбол, присоединился молодой человек. Во время игры обвиняемый повздорил с мальчиком 2009 г. р., и из мести, отойдя на небольшое расстояние кинул в лицо ребенка камень», — сообщает сайт прокуратуры. Мальчику был причинен легкий вред здоровью. Уголовное п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) передано в суд. Инцидент случился в сентябре 2023 года. Обвиняемый свою признал и дал показания. «В случае признания его виновным ему грозит наказание до 2 лет лишения свободы», — рассказали в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане мужчина сбил девочку, проезжавшую мимо на самокате. Мужчину посадили в СИЗО. Суд признал его виновным и дал ему год колонии-поселения.