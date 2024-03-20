20 марта 2024

На перроне нового вокзала в городе ЯНАО установят теплые павильоны с Wi-Fi

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, вокзал, перрон, магнитогорск
Строительство нового вокзала в Губкинском завершится в 2024 году Фото:

В Губкинском (ЯНАО) в 2024 году закончат строительство нового железнодорожного вокзала. На перроне для удобства пассажиров установят 10 теплых павильонов для ожидания. Мэр города Андрей Бандурко сообщил, что они будут оснащены всеми удобствами, в том числе и доступом в интернет.

«Более 15 лет жители Губкинского ждут новый железнодорожный вокзал. Из необычного — 10 теплых павильонов установят прямо на перроне, чтобы жители, выходя заранее, могли ожидать поезд в теплом месте с интернетом и всеми удобствами. В этом году строительство важнейшего объекта будет завершено!» — сообщил Бандурко в своем telegram-канале.

Вокзал рассчитан на 200 пассажиров. Все работы ведутся по графику. Мэр пообещал губкинцам еще сюрпризы на новом объекте, но пока их раскрывать он не будет.

Встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главы Губкинского прошла 20 марта. В ходе нее Бандурко доложил о высоких темпах благоустройства города, а также пообещал главе округа за год расселить аварийный микрорайон.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губкинском (ЯНАО) в 2024 году закончат строительство нового железнодорожного вокзала. На перроне для удобства пассажиров установят 10 теплых павильонов для ожидания. Мэр города Андрей Бандурко сообщил, что они будут оснащены всеми удобствами, в том числе и доступом в интернет. «Более 15 лет жители Губкинского ждут новый железнодорожный вокзал. Из необычного — 10 теплых павильонов установят прямо на перроне, чтобы жители, выходя заранее, могли ожидать поезд в теплом месте с интернетом и всеми удобствами. В этом году строительство важнейшего объекта будет завершено!» — сообщил Бандурко в своем telegram-канале. Вокзал рассчитан на 200 пассажиров. Все работы ведутся по графику. Мэр пообещал губкинцам еще сюрпризы на новом объекте, но пока их раскрывать он не будет. Встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главы Губкинского прошла 20 марта. В ходе нее Бандурко доложил о высоких темпах благоустройства города, а также пообещал главе округа за год расселить аварийный микрорайон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...