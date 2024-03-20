На перроне нового вокзала в городе ЯНАО установят теплые павильоны с Wi-Fi

21 марта 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Строительство нового вокзала в Губкинском завершится в 2024 году Фото: Илья Московец © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) в 2024 году закончат строительство нового железнодорожного вокзала. На перроне для удобства пассажиров установят 10 теплых павильонов для ожидания. Мэр города Андрей Бандурко сообщил, что они будут оснащены всеми удобствами, в том числе и доступом в интернет. «Более 15 лет жители Губкинского ждут новый железнодорожный вокзал. Из необычного — 10 теплых павильонов установят прямо на перроне, чтобы жители, выходя заранее, могли ожидать поезд в теплом месте с интернетом и всеми удобствами. В этом году строительство важнейшего объекта будет завершено!» — сообщил Бандурко в своем telegram-канале. Вокзал рассчитан на 200 пассажиров. Все работы ведутся по графику. Мэр пообещал губкинцам еще сюрпризы на новом объекте, но пока их раскрывать он не будет. Встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхов а и главы Губкинского прошла 20 марта. В ходе нее Бандурко доложил о высоких темпах благоустройства города, а также пообещал главе округа за год расселить аварийный микрорайон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Губкинском (ЯНАО) в 2024 году закончат строительство нового железнодорожного вокзала. На перроне для удобства пассажиров установят 10 теплых павильонов для ожидания. Мэр города Андрей Бандурко сообщил, что они будут оснащены всеми удобствами, в том числе и доступом в интернет. «Более 15 лет жители Губкинского ждут новый железнодорожный вокзал. Из необычного — 10 теплых павильонов установят прямо на перроне, чтобы жители, выходя заранее, могли ожидать поезд в теплом месте с интернетом и всеми удобствами. В этом году строительство важнейшего объекта будет завершено!» — сообщил Бандурко в своем telegram-канале. Вокзал рассчитан на 200 пассажиров. Все работы ведутся по графику. Мэр пообещал губкинцам еще сюрпризы на новом объекте, но пока их раскрывать он не будет. Встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главы Губкинского прошла 20 марта. В ходе нее Бандурко доложил о высоких темпах благоустройства города, а также пообещал главе округа за год расселить аварийный микрорайон.