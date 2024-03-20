Власти Кургана обсудят с промышленниками транспортную реформу из-за жалоб заводчан

Из-за жалоб заводчан мэрия Кургана вместе с промышленниками поищет решение

21 марта 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Мэрия пообещала проверить пассажиропоток в транспорте в скором времени (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за жалоб работников курганских предприятий на доступность транспорта мэрия Кургана вместе с промышленниками поищет решение проблем. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кургана. «В ближайшее время планируется проведение очередного мониторинга пассажиропотока для выявления потребности в общественном транспорте работников предприятий указанного направления (ул. Автозаводская). Также запланирована очередная встреча с представителями предприятий, расположенных в данном районе», — рассказали корреспонденту в администрации города. Также администрация сообщила, что специалистами МКУ «Транспортное управление» неоднократно проводились мероприятия по изучению пассажиропотока в направлении улицы Автозаводской. По результатам проверок, как сообщила мэрия, была проведена корректировка графиков движения автобусов в часы «пик», в том числе с учетом режима работы предприятий, расположенных в районе улицы. Кроме того, мэрия отметила, что большинство предприятий и организаций города имеют режим работы с 8:00 до 17:00 часов, поэтому жители Кургана, пользующиеся общественным транспортом, выходят на остановки примерно в одно время. Это, как утверждает администрация, значительно увеличивает транспортную нагрузку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане работники промышленных предприятий не могут доехать работы. Заметили это при попытке уехать с остановки «Вокзал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за жалоб работников курганских предприятий на доступность транспорта мэрия Кургана вместе с промышленниками поищет решение проблем. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кургана. «В ближайшее время планируется проведение очередного мониторинга пассажиропотока для выявления потребности в общественном транспорте работников предприятий указанного направления (ул. Автозаводская). Также запланирована очередная встреча с представителями предприятий, расположенных в данном районе», — рассказали корреспонденту в администрации города. Также администрация сообщила, что специалистами МКУ «Транспортное управление» неоднократно проводились мероприятия по изучению пассажиропотока в направлении улицы Автозаводской. По результатам проверок, как сообщила мэрия, была проведена корректировка графиков движения автобусов в часы «пик», в том числе с учетом режима работы предприятий, расположенных в районе улицы. Кроме того, мэрия отметила, что большинство предприятий и организаций города имеют режим работы с 8:00 до 17:00 часов, поэтому жители Кургана, пользующиеся общественным транспортом, выходят на остановки примерно в одно время. Это, как утверждает администрация, значительно увеличивает транспортную нагрузку. Ранее URA.RU писало, что в Кургане работники промышленных предприятий не могут доехать работы. Заметили это при попытке уехать с остановки «Вокзал».