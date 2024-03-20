20 марта 2024

В УМВД рассказали, граждане каких стран чаще совершали преступления в Тюмени

УМВД по Тюменской области: чаще совершали преступления граждане Таджикистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, заключение, правоохранительные органы, задержание, преступление
Чаще всего иностранцы совершали преступления против собственности — кражи, мошенничества, грабежи и угоны Фото:

В Тюменской области чаще совершали преступления граждане Таджикистана и Узбекистана. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы.

«В 2023 году на территории Тюменской области 297 иностранными гражданами совершено 552 преступления, из них незаконно находящимися — 174. Из них гражданами Таджикистана — 101 (34% от общего числа иностранных граждан, совершивших преступления), Узбекистана — 72 (23,2%), Азербайджана — 38 (9,4%), Киргизии — 31 (10,4%)», — указано в отчете УМВД.

Чаще всего иностранцы совершали преступления против собственности — кражи, мошенничества, грабежи и угоны. Также 24 правонарушения совершили против половой неприкосновенности, три из них — изнасилования.

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В Тюменской области чаще совершали преступления граждане Таджикистана и Узбекистана. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы. «В 2023 году на территории Тюменской области 297 иностранными гражданами совершено 552 преступления, из них незаконно находящимися — 174. Из них гражданами Таджикистана — 101 (34% от общего числа иностранных граждан, совершивших преступления), Узбекистана — 72 (23,2%), Азербайджана — 38 (9,4%), Киргизии — 31 (10,4%)», — указано в отчете УМВД. Чаще всего иностранцы совершали преступления против собственности — кражи, мошенничества, грабежи и угоны. Также 24 правонарушения совершили против половой неприкосновенности, три из них — изнасилования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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