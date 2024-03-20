В УМВД рассказали, граждане каких стран чаще совершали преступления в Тюмени

УМВД по Тюменской области: чаще совершали преступления граждане Таджикистана

21 марта 2024 в 11:44 Размер текста - 17 +

Чаще всего иностранцы совершали преступления против собственности — кражи, мошенничества, грабежи и угоны Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Тюменской области чаще совершали преступления граждане Таджикистана и Узбекистана. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы. «В 2023 году на территории Тюменской области 297 иностранными гражданами совершено 552 преступления, из них незаконно находящимися — 174. Из них гражданами Таджикистана — 101 (34% от общего числа иностранных граждан, совершивших преступления), Узбекистана — 72 (23,2%), Азербайджана — 38 (9,4%), Киргизии — 31 (10,4%)», — указано в отчете УМВД. Чаще всего иностранцы совершали преступления против собственности — кражи, мошенничества, грабежи и угоны. Также 24 правонарушения совершили против половой неприкосновенности, три из них — изнасилования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области чаще совершали преступления граждане Таджикистана и Узбекистана. Такие данные представлены в отчете регионального УМВД Александра Смирнова, который озвучили на заседании Тюменской областной думы. «В 2023 году на территории Тюменской области 297 иностранными гражданами совершено 552 преступления, из них незаконно находящимися — 174. Из них гражданами Таджикистана — 101 (34% от общего числа иностранных граждан, совершивших преступления), Узбекистана — 72 (23,2%), Азербайджана — 38 (9,4%), Киргизии — 31 (10,4%)», — указано в отчете УМВД. Чаще всего иностранцы совершали преступления против собственности — кражи, мошенничества, грабежи и угоны. Также 24 правонарушения совершили против половой неприкосновенности, три из них — изнасилования.