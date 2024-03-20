Тюменцы массово бронируют отели в Сочи на майские праздники

21 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Средняя продолжительность отдыха тюменцев в Сочи на майских праздниках — 3 дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отдых в Сочи на майские праздники стал самым популярным направлением среди тюменцев. Как сообщает сервис «Яндекс Путешествия», жители столицы региона чаще всего бронировали номера в отелях Сочи, Казани и Москвы. «Для исследования были изучены данные по бронированиям за период с 26 апреля по 12 мая 2024 года. Наиболее популярный выбор у тюменцев в этом году — внутренние направления. ТОП-10 российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Сочи, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный, Владимир, Махачкала, Пятигорск, Муром», — указано в сообщении. Средняя стоимость номера в Сочи составила 8 тысяч рублей, средняя продолжительность отдыха — 3 дня. Самый дорогой номер тюменцы снимут в Грозном — его средняя стоимость составляет почти 24 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о самых дешевых турах на майские праздники с вылетом из Тюмени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдых в Сочи на майские праздники стал самым популярным направлением среди тюменцев. Как сообщает сервис «Яндекс Путешествия», жители столицы региона чаще всего бронировали номера в отелях Сочи, Казани и Москвы. «Для исследования были изучены данные по бронированиям за период с 26 апреля по 12 мая 2024 года. Наиболее популярный выбор у тюменцев в этом году — внутренние направления. ТОП-10 российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Сочи, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный, Владимир, Махачкала, Пятигорск, Муром», — указано в сообщении. Средняя стоимость номера в Сочи составила 8 тысяч рублей, средняя продолжительность отдыха — 3 дня. Самый дорогой номер тюменцы снимут в Грозном — его средняя стоимость составляет почти 24 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о самых дешевых турах на майские праздники с вылетом из Тюмени.