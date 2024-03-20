20 марта 2024

Тюменцы массово бронируют отели в Сочи на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи
Средняя продолжительность отдыха тюменцев в Сочи на майских праздниках — 3 дня Фото:

Отдых в Сочи на майские праздники стал самым популярным направлением среди тюменцев. Как сообщает сервис «Яндекс Путешествия», жители столицы региона чаще всего бронировали номера в отелях Сочи, Казани и Москвы.

«Для исследования были изучены данные по бронированиям за период с 26 апреля по 12 мая 2024 года. Наиболее популярный выбор у тюменцев в этом году — внутренние направления. ТОП-10 российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Сочи, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный, Владимир, Махачкала, Пятигорск, Муром», — указано в сообщении.

Средняя стоимость номера в Сочи составила 8 тысяч рублей, средняя продолжительность отдыха — 3 дня. Самый дорогой номер тюменцы снимут в Грозном — его средняя стоимость составляет почти 24 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о самых дешевых турах на майские праздники с вылетом из Тюмени.

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Отдых в Сочи на майские праздники стал самым популярным направлением среди тюменцев. Как сообщает сервис «Яндекс Путешествия», жители столицы региона чаще всего бронировали номера в отелях Сочи, Казани и Москвы. «Для исследования были изучены данные по бронированиям за период с 26 апреля по 12 мая 2024 года. Наиболее популярный выбор у тюменцев в этом году — внутренние направления. ТОП-10 российских городов по бронированиям отелей на грядущие праздники выглядит так: Сочи, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Грозный, Владимир, Махачкала, Пятигорск, Муром», — указано в сообщении. Средняя стоимость номера в Сочи составила 8 тысяч рублей, средняя продолжительность отдыха — 3 дня. Самый дорогой номер тюменцы снимут в Грозном — его средняя стоимость составляет почти 24 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о самых дешевых турах на майские праздники с вылетом из Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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