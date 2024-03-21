Сотрудники курганского МЧС показали, как спасли людей из пожара. Видео

В Кургане из пожара спасли 15 человек
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Учения МЧС. Курган, мчс, эвакуация, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Пожарные эвакуировали 15 человек из-за горящей квартиры Фото:

Огнеборцы ликвидировали пожар в пятиэтажке Кургана и показали, как эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Видео со спасением людей опубликовано в telegram-канале МЧС России.

«Из задымленного подъезда пятиэтажки специалисты МЧС России эвакуировали 15 жильцов, двоих — в спасательных устройствах. Пострадал ребенок, его передали врачам», — говорится в telegram-канале ведомства.

Возгорание произошло в квартире второго этажа по улице Карла Маркса. Площадь пожара составила 30 квадратных метрах. В ликвидации огня принимали участие 22 человека и шесть единиц спецтехники МЧС. Очевидцы сообщали, что загоревшаяся квартира находится над турагентством.

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Огнеборцы ликвидировали пожар в пятиэтажке Кургана и показали, как эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Видео со спасением людей опубликовано в telegram-канале МЧС России. «Из задымленного подъезда пятиэтажки специалисты МЧС России эвакуировали 15 жильцов, двоих — в спасательных устройствах. Пострадал ребенок, его передали врачам», — говорится в telegram-канале ведомства. Возгорание произошло в квартире второго этажа по улице Карла Маркса. Площадь пожара составила 30 квадратных метрах. В ликвидации огня принимали участие 22 человека и шесть единиц спецтехники МЧС. Очевидцы сообщали, что загоревшаяся квартира находится над турагентством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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