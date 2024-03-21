Огнеборцы ликвидировали пожар в пятиэтажке Кургана и показали, как эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Видео со спасением людей опубликовано в telegram-канале МЧС России.
«Из задымленного подъезда пятиэтажки специалисты МЧС России эвакуировали 15 жильцов, двоих — в спасательных устройствах. Пострадал ребенок, его передали врачам», — говорится в telegram-канале ведомства.
Возгорание произошло в квартире второго этажа по улице Карла Маркса. Площадь пожара составила 30 квадратных метрах. В ликвидации огня принимали участие 22 человека и шесть единиц спецтехники МЧС. Очевидцы сообщали, что загоревшаяся квартира находится над турагентством.
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