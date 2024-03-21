Курганский перевозчик повторно заявил об уходе с маршрута

21 марта 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Межмуниципальный маршрут №264 будет выполняться перевозчиком до 16 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский перевозчик, который ранее намеревался отказаться от выполнения маршрута № 264 «Курган АВ — село Пименовка», а затем передумал, снова подал заявление в профильный департамент, чтобы более не выполнять рейсы. Об этом написало сообщество в соцсети «ВКонтакте», посвященное работе общественного транспорта. «Андрей Тупикин снова обратился в департамент экономического развития Курганской области с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 264 „Курган — Пименовка“», — указано в сообществе «Курганский транспорт». Также сообщество прикрепило соответствующий подтверждающий документ. В соответствии с федеральным законом, как указано в заявлении перевозчика, он обязан выполнять рейсы в течение 90 дней. Таким образом, согласно заявлению, предприниматель прекратит перевозки по маршруту после 16 июня. Ранее URA.RU писало, что перевозчик подавал заявление на прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок. Его удалось переубедить местным властям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский перевозчик, который ранее намеревался отказаться от выполнения маршрута № 264 «Курган АВ — село Пименовка», а затем передумал, снова подал заявление в профильный департамент, чтобы более не выполнять рейсы. Об этом написало сообщество в соцсети «ВКонтакте», посвященное работе общественного транспорта. «Андрей Тупикин снова обратился в департамент экономического развития Курганской области с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 264 „Курган — Пименовка“», — указано в сообществе «Курганский транспорт». Также сообщество прикрепило соответствующий подтверждающий документ. В соответствии с федеральным законом, как указано в заявлении перевозчика, он обязан выполнять рейсы в течение 90 дней. Таким образом, согласно заявлению, предприниматель прекратит перевозки по маршруту после 16 июня. Ранее URA.RU писало, что перевозчик подавал заявление на прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок. Его удалось переубедить местным властям.