В Тюмени осудят директора нефтесервисной компании из-за неуплаты налогов

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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, трибуна, микрофон, суд
Всего управленцы не заплатили более 100 млн рублей налогов Фото:

В Тюмени директора нефтесервисной компании и его заместится осудят за уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Всего управленцы не заплатили более 100 млн рублей.

«Бывший директор компании по производству металлоконструкций и его заместитель в 2021—2022 годах организовали отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали, товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость», — указано в сообщении прокуратуры.

На счета директора и его заместителя наложен арест. Тюменцам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

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В Тюмени директора нефтесервисной компании и его заместится осудят за уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Всего управленцы не заплатили более 100 млн рублей. «Бывший директор компании по производству металлоконструкций и его заместитель в 2021—2022 годах организовали отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали, товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость», — указано в сообщении прокуратуры. На счета директора и его заместителя наложен арест. Тюменцам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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