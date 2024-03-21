В Тюмени осудят директора нефтесервисной компании из-за неуплаты налогов

21 марта 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Всего управленцы не заплатили более 100 млн рублей налогов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени директора нефтесервисной компании и его заместится осудят за уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Всего управленцы не заплатили более 100 млн рублей. «Бывший директор компании по производству металлоконструкций и его заместитель в 2021—2022 годах организовали отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали, товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость», — указано в сообщении прокуратуры. На счета директора и его заместителя наложен арест. Тюменцам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени директора нефтесервисной компании и его заместится осудят за уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Всего управленцы не заплатили более 100 млн рублей. «Бывший директор компании по производству металлоконструкций и его заместитель в 2021—2022 годах организовали отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг организации не оказывали, товаров не поставляли. Это повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость», — указано в сообщении прокуратуры. На счета директора и его заместителя наложен арест. Тюменцам грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.