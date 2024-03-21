21 марта 2024

Тюменцы смогут летать прямым рейсом в Белоруссию уже в конце 2024 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Самолеты. Тюмень, пассажирский самолет, самолет, самолет летит
Прямой рейс между Тюменью и Белоруссией планируется запустить к визиту Моора в Минск Фото:

Уже к концу 2024 года между Тюменью и Белоруссией планируется запустить прямой авиарейс. Его постараются ввести к визиту губернатора Тюменской области Александра Моора в Минск, сообщил посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой.

«Мы соответствующие расчеты губернатору [Моору] представим, если получится к его визиту в Минск во втором полугодии [2024 года] запустить такой прямой авиарейс, то это станет очень серьезным толчком к развитию туризма», — рассказал Крутой ТАСС. Планово запуск должны произвести к концу 2024 года.

Также он отметил, что в Тюменскую область из Белоруссии тоже намечен визит. Национальное агентство по туризму Республики Беларусь готовится к поездке, чтобы представить свои туристические возможности.

Идею запуска прямого рейса предложил мэр Тобольска Максим Афанасьев. Он сделал соответствующее заявление после заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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Уже к концу 2024 года между Тюменью и Белоруссией планируется запустить прямой авиарейс. Его постараются ввести к визиту губернатора Тюменской области Александра Моора в Минск, сообщил посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой. «Мы соответствующие расчеты губернатору [Моору] представим, если получится к его визиту в Минск во втором полугодии [2024 года] запустить такой прямой авиарейс, то это станет очень серьезным толчком к развитию туризма», — рассказал Крутой ТАСС. Планово запуск должны произвести к концу 2024 года. Также он отметил, что в Тюменскую область из Белоруссии тоже намечен визит. Национальное агентство по туризму Республики Беларусь готовится к поездке, чтобы представить свои туристические возможности. Идею запуска прямого рейса предложил мэр Тобольска Максим Афанасьев. Он сделал соответствующее заявление после заседания рабочей группы по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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