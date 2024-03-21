Курганская прокуратура проверила незаконную свалку трупов животных

Проверка курганской прокуратурой информации о свалки биологических отходов в районе села Боровлянка показала, что скоплений трупов там нет. Информацию об этом сообщила прокуратура Курганской области на своем сайте.
«Несанкционированное размещение биологических отходов около села Бровлянка Белозерского муниципального округа не подтвердилось», — указано на сайте надзорного ведомства. Также ведомство сообщило, что ситуация находится на контроле.
Ранее URA.RU писало, что в Белозерском муниципальном округе Курганской области местные жители обнаружили две новые свалки биологических отходов. По сообщению местных, они располагались у села Боровлянка и Редькино. Незаконная свалка подтвердилась около деревни Тебенякское, откуда власти намеревались перевезти ее в Челябинскую область.
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