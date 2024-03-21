21 марта 2024

Курганская прокуратура проверила незаконную свалку трупов животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Крематорий. Оцепление. Курган , отходы, мусор в мешках, свалка мусора, отбросы
Прокуратура не обнаружила свалку у села Боровлянка (архивное фото) Фото:

Проверка курганской прокуратурой информации о свалки биологических отходов в районе села Боровлянка показала, что скоплений трупов там нет. Информацию об этом сообщила прокуратура Курганской области на своем сайте.

«Несанкционированное размещение биологических отходов около села Бровлянка Белозерского муниципального округа не подтвердилось», — указано на сайте надзорного ведомства. Также ведомство сообщило, что ситуация находится на контроле.

Ранее URA.RU писало, что в Белозерском муниципальном округе Курганской области местные жители обнаружили две новые свалки биологических отходов. По сообщению местных, они располагались у села Боровлянка и Редькино. Незаконная свалка подтвердилась около деревни Тебенякское, откуда власти намеревались перевезти ее в Челябинскую область.

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Проверка курганской прокуратурой информации о свалки биологических отходов в районе села Боровлянка показала, что скоплений трупов там нет. Информацию об этом сообщила прокуратура Курганской области на своем сайте. «Несанкционированное размещение биологических отходов около села Бровлянка Белозерского муниципального округа не подтвердилось», — указано на сайте надзорного ведомства. Также ведомство сообщило, что ситуация находится на контроле. Ранее URA.RU писало, что в Белозерском муниципальном округе Курганской области местные жители обнаружили две новые свалки биологических отходов. По сообщению местных, они располагались у села Боровлянка и Редькино. Незаконная свалка подтвердилась около деревни Тебенякское, откуда власти намеревались перевезти ее в Челябинскую область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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