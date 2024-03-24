Курганские власти продают два участка за миллионы под строительство высоток. Скрин

25 марта 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

В Кургане ищут застройщиков домов в 11 микрорайоне Заозерного Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области В Кургане выставлены на продажу два земельных участка под многоэтажную застройку в 11-м микрорайоне Заозерного. Общая стоимость территорий оценивается более чем в 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на информационном портале по продаже государственного имущества Курганской области. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по улице имени Героя России Сергея Сущенко, № 5 для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства. Площадь территории: 7 344 кв. м. Начальная цена:3 673 095 рублей», — говорится в сообщении. Также по улице Сущенко на продажу выставлен участок № 4. Территория площадью свыше 5,7 тысяч квадратов стоит 2 883 900 рублей. На земельных участках разрешается многоэтажная жилая (высотная) застройка. Срок аренды рассчитан на пять лет. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что тюменская компания построит банный комплекс в новом ЖК в Кургане. Также планируется строительство семейного ресторана и клуба жильцов. Жилой комплекс разместится на площади более 150 га на берегу озера Черное в Заозерном районе. Власти ищут застройщика жилых домов в Заозерном районе Скрин: информационный портал по продаже государственного имущества Курганской области https://torgi.kurganobl.ru/товары/arenda-zy-6a-mkrn_27-2/ Общая стоимость двух участков составляет более 6,5 млн рублей Скрин: информационный портал по продаже государственного имущества Курганской области https://torgi.kurganobl.ru/товары/arenda-zy-6a-mkrn_27-2-2/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане выставлены на продажу два земельных участка под многоэтажную застройку в 11-м микрорайоне Заозерного. Общая стоимость территорий оценивается более чем в 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на информационном портале по продаже государственного имущества Курганской области. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по улице имени Героя России Сергея Сущенко, № 5 для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства. Площадь территории: 7 344 кв. м. Начальная цена:3 673 095 рублей», — говорится в сообщении. Также по улице Сущенко на продажу выставлен участок № 4. Территория площадью свыше 5,7 тысяч квадратов стоит 2 883 900 рублей. На земельных участках разрешается многоэтажная жилая (высотная) застройка. Срок аренды рассчитан на пять лет. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что тюменская компания построит банный комплекс в новом ЖК в Кургане. Также планируется строительство семейного ресторана и клуба жильцов. Жилой комплекс разместится на площади более 150 га на берегу озера Черное в Заозерном районе.