24 марта 2024
23 марта 2024

Курганские власти продают два участка за миллионы под строительство высоток. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, кирпичи, строительство, стройка
В Кургане ищут застройщиков домов в 11 микрорайоне Заозерного Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане выставлены на продажу два земельных участка под многоэтажную застройку в 11-м микрорайоне Заозерного. Общая стоимость территорий оценивается более чем в 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на информационном портале по продаже государственного имущества Курганской области.

«Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по улице имени Героя России Сергея Сущенко, № 5 для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства. Площадь территории: 7 344 кв. м. Начальная цена:3 673 095 рублей», — говорится в сообщении.

Также по улице Сущенко на продажу выставлен участок № 4. Территория площадью свыше 5,7 тысяч квадратов стоит 2 883 900 рублей. На земельных участках разрешается многоэтажная жилая (высотная) застройка. Срок аренды рассчитан на пять лет. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что тюменская компания построит банный комплекс в новом ЖК в Кургане. Также планируется строительство семейного ресторана и клуба жильцов. Жилой комплекс разместится на площади более 150 га на берегу озера Черное в Заозерном районе.

Власти ищут застройщика жилых домов в Заозерном районе
Власти ищут застройщика жилых домов в Заозерном районе
Общая стоимость двух участков составляет более 6,5 млн рублей
Общая стоимость двух участков составляет более 6,5 млн рублей

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В Кургане выставлены на продажу два земельных участка под многоэтажную застройку в 11-м микрорайоне Заозерного. Общая стоимость территорий оценивается более чем в 6,5 миллионов рублей. Об этом сообщается на информационном портале по продаже государственного имущества Курганской области. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка по улице имени Героя России Сергея Сущенко, № 5 для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства. Площадь территории: 7 344 кв. м. Начальная цена:3 673 095 рублей», — говорится в сообщении. Также по улице Сущенко на продажу выставлен участок № 4. Территория площадью свыше 5,7 тысяч квадратов стоит 2 883 900 рублей. На земельных участках разрешается многоэтажная жилая (высотная) застройка. Срок аренды рассчитан на пять лет. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля 2024 года. Ранее URA.RU писало, что тюменская компания построит банный комплекс в новом ЖК в Кургане. Также планируется строительство семейного ресторана и клуба жильцов. Жилой комплекс разместится на площади более 150 га на берегу озера Черное в Заозерном районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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