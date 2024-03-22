22 марта 2024

В Тюмени проходит траурная акция в память о жертвах теракта в «Крокусе». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Траурная акция. Тюмень
Акция в Тюмени памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Жители Тюмени несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на Нулевом километре. Корреспондент URA.RU на месте событий пообщался с участниками акции.

Нескончаемый поток людей двигается к стихийному мемориалу в память жертв теракта в Подмосковье. Сюда пришли выразить соболезнования депутаты Тюменской областной думы Роман Чуйко и Оксана Величко.

«Это просто была расправа. Расправа и казнь мирных жителей, ни в чем не повинных людей. Я абсолютно уверен, что все те, кто были причастны к этому теракту, будут наказаны. Искренне соболезную», — поделился Чуйко с журналистами.

Оксана Величко заявила, что нет оправдания терроризму. «Сегодня сердцем с теми, к кому пришло горе. Мы искренне соболезнуем и присоединяемся к той духовной поддержке, которую надо оказать этим людям», — поделилась депутат.

Депутат городской думы Тюмени Андрей Голоус жестко осудил теракт и выразил надежду, что организаторы преступления будут пойманы.

К акции скорби присоединился и тюменский боец СВО. Он не смог не выразить соболезнования, несмотря на то что прибыл с фронта только вчера.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюмени несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на Нулевом километре. Корреспондент URA.RU на месте событий пообщался с участниками акции. Нескончаемый поток людей двигается к стихийному мемориалу в память жертв теракта в Подмосковье. Сюда пришли выразить соболезнования депутаты Тюменской областной думы Роман Чуйко и Оксана Величко. «Это просто была расправа. Расправа и казнь мирных жителей, ни в чем не повинных людей. Я абсолютно уверен, что все те, кто были причастны к этому теракту, будут наказаны. Искренне соболезную», — поделился Чуйко с журналистами. Оксана Величко заявила, что нет оправдания терроризму. «Сегодня сердцем с теми, к кому пришло горе. Мы искренне соболезнуем и присоединяемся к той духовной поддержке, которую надо оказать этим людям», — поделилась депутат. Депутат городской думы Тюмени Андрей Голоус жестко осудил теракт и выразил надежду, что организаторы преступления будут пойманы. К акции скорби присоединился и тюменский боец СВО. Он не смог не выразить соболезнования, несмотря на то что прибыл с фронта только вчера. В концертном зале «Крокус Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...