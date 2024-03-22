Акция в Тюмени памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Жители Тюмени несут цветы и мягкие игрушки к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на Нулевом километре. Корреспондент URA.RU на месте событий пообщался с участниками акции.

Нескончаемый поток людей двигается к стихийному мемориалу в память жертв теракта в Подмосковье. Сюда пришли выразить соболезнования депутаты Тюменской областной думы Роман Чуйко и Оксана Величко.

«Это просто была расправа. Расправа и казнь мирных жителей, ни в чем не повинных людей. Я абсолютно уверен, что все те, кто были причастны к этому теракту, будут наказаны. Искренне соболезную», — поделился Чуйко с журналистами.

Оксана Величко заявила, что нет оправдания терроризму. «Сегодня сердцем с теми, к кому пришло горе. Мы искренне соболезнуем и присоединяемся к той духовной поддержке, которую надо оказать этим людям», — поделилась депутат.

Депутат городской думы Тюмени Андрей Голоус жестко осудил теракт и выразил надежду, что организаторы преступления будут пойманы.

К акции скорби присоединился и тюменский боец СВО. Он не смог не выразить соболезнования, несмотря на то что прибыл с фронта только вчера.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт. Первые сообщения о ЧП начали поступать в 20:09 по московскому времени. На данный момент известно о 93 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.