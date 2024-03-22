Тюменские участницы соревнований в «Крокусе» застряли в Москве

23 марта 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Тюменские танцовщицы оставили документы в «Крокус Экспо» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Тюменские дети, которые приехали на чемпионат России по танцевальному спорту в «Крокус Экспо», не смогли уехать из Москвы. Их документы остались в камере хранения, рассказала мама одной из участниц соревнований. «Дети уже собирались в аэропорт, но решили поужинать и сдали вещи в камеру хранения в зале, где проходил турнир — на втором этаже. Вернуться не успели. За 50 метров от места стрельбы развернулись и побежали обратно и на выход, потому и вещи не забрали», — рассказала женщина РБК Тюмень. Она дополнила, что дети остались раздетыми и без документов. По ее словам, тренеры помогли эвакуировать подростков, поэтому никто не пострадал. Авиакомпания уже оформила возврат билетов, однако на это уйдет до десяти дней. Она уточнила, что дети хотят вернуться домой быстрее, так как они были очень напуганы. «Мы с семьей и неравнодушными людьми помогли переслать другие документы, заново купить билеты и ждем, когда они прилетят домой». В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Площадь пожара составила почти 13 тысяч квадратных метров. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, в теракте пострадало 140 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские дети, которые приехали на чемпионат России по танцевальному спорту в «Крокус Экспо», не смогли уехать из Москвы. Их документы остались в камере хранения, рассказала мама одной из участниц соревнований. «Дети уже собирались в аэропорт, но решили поужинать и сдали вещи в камеру хранения в зале, где проходил турнир — на втором этаже. Вернуться не успели. За 50 метров от места стрельбы развернулись и побежали обратно и на выход, потому и вещи не забрали», — рассказала женщина РБК Тюмень. Она дополнила, что дети остались раздетыми и без документов. По ее словам, тренеры помогли эвакуировать подростков, поэтому никто не пострадал. Авиакомпания уже оформила возврат билетов, однако на это уйдет до десяти дней. Она уточнила, что дети хотят вернуться домой быстрее, так как они были очень напуганы. «Мы с семьей и неравнодушными людьми помогли переслать другие документы, заново купить билеты и ждем, когда они прилетят домой». В концертном зале «Крокус-Сити Холл» в Подмосковье вечером 22 марта произошел теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. Площадь пожара составила почти 13 тысяч квадратных метров. Министерство здравоохранения Московской области сообщило, что, по последним данным, в теракте пострадало 140 человек.