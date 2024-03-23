Участники чемпионата РФ по биатлону начали тренировку в Тюмени с минуты молчания. Видео

24 марта 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Участники чемпионата РФ по биатлону почили память о погибших в «Крокусе» минутой молчания Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Участники чемпионата России по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в эти выходные, начали свою тренировку с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в знак траура приспущены государственный флаг РФ, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России, сообщили в инфоцентре правительства региона. «Участники чемпионата России по биатлону в Тюмени начали тренировку с минуты молчания в память погибших в результате террористического акта в Подмосковье. <…> В тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“ в знак траура приспущены государственный флаг Российской Федерации, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России», — написано в telegram-канале ведомства. Так же знаменуют траур информационные табло. На них изображена горящая свеча, слово «Скорбим» и дата трагедии — 22 марта 2024 года. Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется в связи с терактом в Подмосковье. О возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники чемпионата России по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в эти выходные, начали свою тренировку с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в знак траура приспущены государственный флаг РФ, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России, сообщили в инфоцентре правительства региона. «Участники чемпионата России по биатлону в Тюмени начали тренировку с минуты молчания в память погибших в результате террористического акта в Подмосковье. <…> В тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“ в знак траура приспущены государственный флаг Российской Федерации, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России», — написано в telegram-канале ведомства. Так же знаменуют траур информационные табло. На них изображена горящая свеча, слово «Скорбим» и дата трагедии — 22 марта 2024 года. Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется в связи с терактом в Подмосковье. О возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно.