23 марта 2024
22 марта 2024

Участники чемпионата РФ по биатлону начали тренировку в Тюмени с минуты молчания. Видео

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Чемпионат Европы по биатлону. Подготовка. Тюмень
Участники чемпионата РФ по биатлону почили память о погибших в «Крокусе» минутой молчания Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Участники чемпионата России по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в эти выходные, начали свою тренировку с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в знак траура приспущены государственный флаг РФ, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России, сообщили в инфоцентре правительства региона.

«Участники чемпионата России по биатлону в Тюмени начали тренировку с минуты молчания в память погибших в результате террористического акта в Подмосковье. <…> В тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“ в знак траура приспущены государственный флаг Российской Федерации, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России», — написано в telegram-канале ведомства.

Так же знаменуют траур информационные табло. На них изображена горящая свеча, слово «Скорбим» и дата трагедии — 22 марта 2024 года.

Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется в связи с терактом в Подмосковье. О возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно.

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Участники чемпионата России по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в эти выходные, начали свою тренировку с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Также в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в знак траура приспущены государственный флаг РФ, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России, сообщили в инфоцентре правительства региона. «Участники чемпионата России по биатлону в Тюмени начали тренировку с минуты молчания в память погибших в результате террористического акта в Подмосковье. <…> В тюменском центре зимних видов спорта „Жемчужина Сибири“ в знак траура приспущены государственный флаг Российской Федерации, флаги Тюменской области и Союза биатлонистов России», — написано в telegram-канале ведомства. Так же знаменуют траур информационные табло. На них изображена горящая свеча, слово «Скорбим» и дата трагедии — 22 марта 2024 года. Чемпионат России по биатлону на территории Тюменской области 23 и 24 марта отменяется в связи с терактом в Подмосковье. О возможных дальнейших изменениях расписания будет объявлено дополнительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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