24 марта 2024
23 марта 2024

В городе ЯНАО продают тухлую рыбу. Фото

Жительнице Лабытнанги продали гнилую рыбу
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, рыба, продукты, рынок
Жителям Ямала продают протухшие морепродукты Фото:

Жительнице Лабытнанги (ЯНАО) продали замороженную рыбу не первой свежести. О протухшей покупке горожанка сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«Уже год живу в центре города и в магазине „Нижегородец“ покупаю налим. Рыба не просто тухлая, гнилая в прямом смысле слова. Но она, как хороший продукт, растет в цене. На фото размороженный продукт», — написала Марина Виноградова в сообществе «Лабытнанги Info».

Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о рыбе с глистами, которую продали жителю Ноябрьска (ЯНАО). При разделке свежемороженого продукта мужчина обнаружил паразитов.

В Лабытнанги в продуктовом магазине продают гнилую рыбу
В Лабытнанги в продуктовом магазине продают гнилую рыбу

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Жительнице Лабытнанги (ЯНАО) продали замороженную рыбу не первой свежести. О протухшей покупке горожанка сообщила в социальной сети «ВКонтакте». «Уже год живу в центре города и в магазине „Нижегородец“ покупаю налим. Рыба не просто тухлая, гнилая в прямом смысле слова. Но она, как хороший продукт, растет в цене. На фото размороженный продукт», — написала Марина Виноградова в сообществе «Лабытнанги Info». Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о рыбе с глистами, которую продали жителю Ноябрьска (ЯНАО). При разделке свежемороженого продукта мужчина обнаружил паразитов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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