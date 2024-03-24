Жительнице Лабытнанги (ЯНАО) продали замороженную рыбу не первой свежести. О протухшей покупке горожанка сообщила в социальной сети «ВКонтакте».
«Уже год живу в центре города и в магазине „Нижегородец“ покупаю налим. Рыба не просто тухлая, гнилая в прямом смысле слова. Но она, как хороший продукт, растет в цене. На фото размороженный продукт», — написала Марина Виноградова в сообществе «Лабытнанги Info».
Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU писало о рыбе с глистами, которую продали жителю Ноябрьска (ЯНАО). При разделке свежемороженого продукта мужчина обнаружил паразитов.
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