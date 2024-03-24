В городе ЯНАО продают тухлую рыбу. Фото

Жительнице Лабытнанги продали гнилую рыбу

25 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Жителям Ямала продают протухшие морепродукты Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Жительнице Лабытнанги (ЯНАО) продали замороженную рыбу не первой свежести. О протухшей покупке горожанка сообщила в социальной сети «ВКонтакте». «Уже год живу в центре города и в магазине „Нижегородец“ покупаю налим. Рыба не просто тухлая, гнилая в прямом смысле слова. Но она, как хороший продукт, растет в цене. На фото размороженный продукт», — написала Марина Виноградова в сообществе «Лабытнанги Info». Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о рыбе с глистами, которую продали жителю Ноябрьска (ЯНАО). При разделке свежемороженого продукта мужчина обнаружил паразитов. В Лабытнанги в продуктовом магазине продают гнилую рыбу сообщество «Лабытнанги Info», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительнице Лабытнанги (ЯНАО) продали замороженную рыбу не первой свежести. О протухшей покупке горожанка сообщила в социальной сети «ВКонтакте». «Уже год живу в центре города и в магазине „Нижегородец“ покупаю налим. Рыба не просто тухлая, гнилая в прямом смысле слова. Но она, как хороший продукт, растет в цене. На фото размороженный продукт», — написала Марина Виноградова в сообществе «Лабытнанги Info». Корреспондент URA.RU направил запрос в окружной Роспотребнадзор для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о рыбе с глистами, которую продали жителю Ноябрьска (ЯНАО). При разделке свежемороженого продукта мужчина обнаружил паразитов.