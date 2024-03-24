Стрелок из Тюмени уничтожил вражеский дрон на СВО. Фото

25 марта 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Тюменец сбил дрон противника из стрелкового оружия Фото: Сергей Русанов © URA.RU Санитар-стрелок из Тюмени уничтожил ударный беспилотный летательный аппарат противника в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Санитар-стрелок с позывным „Чико“ с помощью стрелкового оружия сбил вражеский беспилотник. Тюменец служит в роте батальона „Ермак“», — рассказали в инфоцентре. Подразделение тюменца было атаковано дроном противника. Вражескую цель быстро обнаружили и уничтожили. Личный состав не пострадал. telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санитар-стрелок из Тюмени уничтожил ударный беспилотный летательный аппарат противника в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Санитар-стрелок с позывным „Чико“ с помощью стрелкового оружия сбил вражеский беспилотник. Тюменец служит в роте батальона „Ермак“», — рассказали в инфоцентре. Подразделение тюменца было атаковано дроном противника. Вражескую цель быстро обнаружили и уничтожили. Личный состав не пострадал.