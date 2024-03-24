24 марта 2024

Стрелок из Тюмени уничтожил вражеский дрон на СВО. Фото

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Тюменец сбил дрон противника из стрелкового оружия Фото:

Санитар-стрелок из Тюмени уничтожил ударный беспилотный летательный аппарат противника в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.

«Санитар-стрелок с позывным „Чико“ с помощью стрелкового оружия сбил вражеский беспилотник. Тюменец служит в роте батальона „Ермак“», — рассказали в инфоцентре.

Подразделение тюменца было атаковано дроном противника. Вражескую цель быстро обнаружили и уничтожили. Личный состав не пострадал.

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Санитар-стрелок из Тюмени уничтожил ударный беспилотный летательный аппарат противника в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. «Санитар-стрелок с позывным „Чико“ с помощью стрелкового оружия сбил вражеский беспилотник. Тюменец служит в роте батальона „Ермак“», — рассказали в инфоцентре. Подразделение тюменца было атаковано дроном противника. Вражескую цель быстро обнаружили и уничтожили. Личный состав не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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