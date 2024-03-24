Тюменец сбил дрон противника из стрелкового оружия
Санитар-стрелок из Тюмени уничтожил ударный беспилотный летательный аппарат противника в ходе СВО. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.
«Санитар-стрелок с позывным „Чико“ с помощью стрелкового оружия сбил вражеский беспилотник. Тюменец служит в роте батальона „Ермак“», — рассказали в инфоцентре.
Подразделение тюменца было атаковано дроном противника. Вражескую цель быстро обнаружили и уничтожили. Личный состав не пострадал.
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