24 марта 2024

На Ямале судят экс-судью, а в зону СВО отправляют оленьи шкуры: события дня 25 марта в ЯНАО

Экс-судья под следствием, а на фронт вышлют оленьи шкуры. Итоги 25 марта в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над таджиками. Челябинск , прокурор, следствие, уголовный кодекс, суд, судебный процесс, расследование, уголовный процесс
В суде рассматривают дело экс-судьи, а на СВО отправят оленьи шкуры. Главное за 25 марта Фото:

В ЯНАО продолжается следствие над бывшим федеральным судьей, а для ямальских участников спецоперации подготовили посылку с оленьими шкурами. Об этих и других событиях в округе 25 марта читайте в материале URA.RU.

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В ЯНАО продолжается следствие над бывшим федеральным судьей, а для ямальских участников спецоперации подготовили посылку с оленьими шкурами. Об этих и других событиях в округе 25 марта читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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