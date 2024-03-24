На Ямале судят экс-судью, а в зону СВО отправляют оленьи шкуры: события дня 25 марта в ЯНАО

Экс-судья под следствием, а на фронт вышлют оленьи шкуры. Итоги 25 марта в ЯНАО

25 марта 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

В ЯНАО продолжается следствие над бывшим федеральным судьей, а для ямальских участников спецоперации подготовили посылку с оленьими шкурами. Об этих и других событиях в округе 25 марта читайте в материале URA.RU.