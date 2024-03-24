На Ямале судят экс-судью, а в зону СВО отправляют оленьи шкуры: события дня 25 марта в ЯНАО

В суде рассматривают дело экс-судьи, а на СВО отправят оленьи шкуры. Главное за 25 марта
В ЯНАО продолжается следствие над бывшим федеральным судьей, а для ямальских участников спецоперации подготовили посылку с оленьими шкурами. Об этих и других событиях в округе 25 марта читайте в материале URA.RU.
- Суд продолжил рассмотрение уголовного дела против бывшего федерального судьи из Салехарда. Обвиняемого подозревают в незаконном обороте оружия.
- Для участников спецоперации из ЯНАО подготовили посылку с оленьими шкурами. За помощью в отправке волонтеры обратились к депутату окружного заксобрания.
- Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал дату ежегодного доклада о положении дел в округе. Глава Ямала выступит с посланием 27 марта.
- Глава Пуровского района ЯНАО доложил губернатору Артюхову о результатах работы муниципальной команды.
- После трагедии в «Крокусе» Ямальцы записываются на курсы по оказанию медпомощи.
- В ЯНАО выявили факт махинаций со сносом аварийного жилья. Подрядчика осудили за незаконное присвоение 425 тыс. бюджетных средств.
- Продолжает работу региональная программа «земский врач». Опытные врачи приехали на работу в отдаленные районы округа.
- На Ямале впервые принимают финалистов Всероссийской олимпиады школьников. Заключительный этап олимпиады стартовал в Новом Уренгое.
- Школьники из ЯНАО примут участие в параде на Красной площади.
- В Новом Уренгое продают готовую бизнес-франшизу популярной медицинской лаборатории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.