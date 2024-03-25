25 марта 2024

Тюменская клиника сделала своим слоганом строчки из песни Инстасамки

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врачом-стоматологом из Сирии Васимом Али Хаддуром. Екатеринбург
Клиника специализируется на зубных имплантах Фото:

Стоматологическая клиника из Тюмени сделала своим слоганом строчки из песни «За деньги да» певицы Инстасамки (уроженки Тобольска). Баннер с рекламой клиники разместился на улицах города.

«Стоматологическая клиника в Тюмени. Хочу имплантаты — звоню врачу», — такой слоган размещен на рекламной баннере в районе улицы Николая Федорова.

Ранее URA.RU писало, что от имени менеджеров певицы Инстасамки мошенники начали вымогать у россиянок личные данные. Неизвестные предлагают сняться в клипе, а взамен просят прислать фото и информацию о себе.

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Стоматологическая клиника из Тюмени сделала своим слоганом строчки из песни «За деньги да» певицы Инстасамки (уроженки Тобольска). Баннер с рекламой клиники разместился на улицах города. «Стоматологическая клиника в Тюмени. Хочу имплантаты — звоню врачу», — такой слоган размещен на рекламной баннере в районе улицы Николая Федорова. Ранее URA.RU писало, что от имени менеджеров певицы Инстасамки мошенники начали вымогать у россиянок личные данные. Неизвестные предлагают сняться в клипе, а взамен просят прислать фото и информацию о себе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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