Тюменская клиника сделала своим слоганом строчки из песни Инстасамки

26 марта 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Клиника специализируется на зубных имплантах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоматологическая клиника из Тюмени сделала своим слоганом строчки из песни «За деньги да» певицы Инстасамки (уроженки Тобольска). Баннер с рекламой клиники разместился на улицах города. «Стоматологическая клиника в Тюмени. Хочу имплантаты — звоню врачу», — такой слоган размещен на рекламной баннере в районе улицы Николая Федорова. Ранее URA.RU писало, что от имени менеджеров певицы Инстасамки мошенники начали вымогать у россиянок личные данные. Неизвестные предлагают сняться в клипе, а взамен просят прислать фото и информацию о себе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоматологическая клиника из Тюмени сделала своим слоганом строчки из песни «За деньги да» певицы Инстасамки (уроженки Тобольска). Баннер с рекламой клиники разместился на улицах города. «Стоматологическая клиника в Тюмени. Хочу имплантаты — звоню врачу», — такой слоган размещен на рекламной баннере в районе улицы Николая Федорова. Ранее URA.RU писало, что от имени менеджеров певицы Инстасамки мошенники начали вымогать у россиянок личные данные. Неизвестные предлагают сняться в клипе, а взамен просят прислать фото и информацию о себе.