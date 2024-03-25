Тюменская клиника сделала своим слоганом строчки из песни Инстасамки

Клиника специализируется на зубных имплантах
Стоматологическая клиника из Тюмени сделала своим слоганом строчки из песни «За деньги да» певицы Инстасамки (уроженки Тобольска). Баннер с рекламой клиники разместился на улицах города.
«Стоматологическая клиника в Тюмени. Хочу имплантаты — звоню врачу», — такой слоган размещен на рекламной баннере в районе улицы Николая Федорова.
Ранее URA.RU писало, что от имени менеджеров певицы Инстасамки мошенники начали вымогать у россиянок личные данные. Неизвестные предлагают сняться в клипе, а взамен просят прислать фото и информацию о себе.
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