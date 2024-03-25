Победительница получила ключи от новой квартиры (архивное фото)
Участница викторины «Всей семьей» в ЯНАО выиграла квартиру в Тарко-Сале. Об этом сообщил телеканал «Луч».
«Обладательницей квартиры в Тарко-Сале стала Ольга Мананникова», — рассказали в официальном telegram-канале телеканала. Женщина стала шестым победителем викторины.
Ранее URA.RU сообщало о двоих победителях ямальской викторины «Всей семьей», выигравших квартиры. Ими стали жители Ноябрьска (ЯНАО) и Салехарда.
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