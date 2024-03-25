25 марта 2024

В ЯНАО стал известен очередной победитель викторины «Всей семьей». Видео

Участница викторины «Всей семьей» из Тарко-Сале выиграла квартиру
© Служба новостей «URA.RU»
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Победительница получила ключи от новой квартиры (архивное фото) Фото:

Участница викторины «Всей семьей» в ЯНАО выиграла квартиру в Тарко-Сале. Об этом сообщил телеканал «Луч».

«Обладательницей квартиры в Тарко-Сале стала Ольга Мананникова», — рассказали в официальном telegram-канале телеканала. Женщина стала шестым победителем викторины.

Ранее URA.RU сообщало о двоих победителях ямальской викторины «Всей семьей», выигравших квартиры. Ими стали жители Ноябрьска (ЯНАО) и Салехарда.

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Участница викторины «Всей семьей» в ЯНАО выиграла квартиру в Тарко-Сале. Об этом сообщил телеканал «Луч». «Обладательницей квартиры в Тарко-Сале стала Ольга Мананникова», — рассказали в официальном telegram-канале телеканала. Женщина стала шестым победителем викторины. Ранее URA.RU сообщало о двоих победителях ямальской викторины «Всей семьей», выигравших квартиры. Ими стали жители Ноябрьска (ЯНАО) и Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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