Победителям викторины в ЯНАО вручили ключи от квартир

21 марта 2024 в 23:12 Размер текста - 17 +

Победителям викторины «Всей семьей» вручили ключи от квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Двоим победителям ямальской викторины «Всей семьей» вручили ключи от новых квартир. Свой приз сегодня увидели Евгения Рожковская из Салехарда и Василий Макарчук из Ноябрьска. Об этом сообщили «Миг ТВ» и «Медиацентр Салехарда». «Победителю викторины „Всей семьей“ вручили ключи от квартиры. Житель Ноябрьска Василий Макарчук — обладатель главного подарка розыгрыша» — написал «Миг ТВ». Также ключи получила выигравшая жительница Салехарда — Евгения Рожковская, рассказали в медиацентре. Оба победителя уже побывали в новых квартирах. Они говорят, что там очень тепло и уютно. В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двоим победителям ямальской викторины «Всей семьей» вручили ключи от новых квартир. Свой приз сегодня увидели Евгения Рожковская из Салехарда и Василий Макарчук из Ноябрьска. Об этом сообщили «Миг ТВ» и «Медиацентр Салехарда». «Победителю викторины „Всей семьей“ вручили ключи от квартиры. Житель Ноябрьска Василий Макарчук — обладатель главного подарка розыгрыша» — написал «Миг ТВ». Также ключи получила выигравшая жительница Салехарда — Евгения Рожковская, рассказали в медиацентре. Оба победителя уже побывали в новых квартирах. Они говорят, что там очень тепло и уютно. В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие.