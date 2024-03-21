Победителям викторины в ЯНАО вручили ключи от квартир

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детские лагеря Буревестник и Уральские изумруды. Екатеринбург, дверь, ключ, ключ в замке, квартира, замок, новое жилье, новоселье, новостройки
Победителям викторины «Всей семьей» вручили ключи от квартир Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Двоим победителям ямальской викторины «Всей семьей» вручили ключи от новых квартир. Свой приз сегодня увидели Евгения Рожковская из Салехарда и Василий Макарчук из Ноябрьска. Об этом сообщили «Миг ТВ» и «Медиацентр Салехарда».

«Победителю викторины „Всей семьей“ вручили ключи от квартиры. Житель Ноябрьска Василий Макарчук — обладатель главного подарка розыгрыша» — написал «Миг ТВ». Также ключи получила выигравшая жительница Салехарда — Евгения Рожковская, рассказали в медиацентре.

Оба победителя уже побывали в новых квартирах. Они говорят, что там очень тепло и уютно.

В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двоим победителям ямальской викторины «Всей семьей» вручили ключи от новых квартир. Свой приз сегодня увидели Евгения Рожковская из Салехарда и Василий Макарчук из Ноябрьска. Об этом сообщили «Миг ТВ» и «Медиацентр Салехарда». «Победителю викторины „Всей семьей“ вручили ключи от квартиры. Житель Ноябрьска Василий Макарчук — обладатель главного подарка розыгрыша» — написал «Миг ТВ». Также ключи получила выигравшая жительница Салехарда — Евгения Рожковская, рассказали в медиацентре. Оба победителя уже побывали в новых квартирах. Они говорят, что там очень тепло и уютно. В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...