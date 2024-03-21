Победителям викторины в ЯНАО вручили ключи от квартир

Двоим победителям ямальской викторины «Всей семьей» вручили ключи от новых квартир. Свой приз сегодня увидели Евгения Рожковская из Салехарда и Василий Макарчук из Ноябрьска. Об этом сообщили «Миг ТВ» и «Медиацентр Салехарда».
«Победителю викторины „Всей семьей“ вручили ключи от квартиры. Житель Ноябрьска Василий Макарчук — обладатель главного подарка розыгрыша» — написал «Миг ТВ». Также ключи получила выигравшая жительница Салехарда — Евгения Рожковская, рассказали в медиацентре.
Оба победителя уже побывали в новых квартирах. Они говорят, что там очень тепло и уютно.
В ЯНАО вечером 17 марта состоялся розыгрыш восьми квартир. Кроме главных подарков были разыграны ноутбуки и телефоны, телевизоры, умные колонки «Алиса» и другие.
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