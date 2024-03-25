25 марта 2024

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разгула бродячих собак в ЯНАО

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин поручил СК России по ЯНАО доложить о ходе дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по факту бездействия служб по отлову бродячих собак в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в информационном центре СК России.

«Председатель СК РФ Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК», — сообщили в telegram-канале информационного центра ведомства.

По данным Следкома, бродячая собака укусила несовершеннолетнюю девочку во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошел 25 марта.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по факту бездействия служб по отлову бродячих собак в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в информационном центре СК России. «Председатель СК РФ Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК», — сообщили в telegram-канале информационного центра ведомства. По данным Следкома, бродячая собака укусила несовершеннолетнюю девочку во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошел 25 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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