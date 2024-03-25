Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разгула бродячих собак в ЯНАО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное по факту бездействия служб по отлову бродячих собак в Лабытнанги (ЯНАО). Об этом рассказали в информационном центре СК России.
«Председатель СК РФ Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по ЯНАО Андрею Егорову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК», — сообщили в telegram-канале информационного центра ведомства.
По данным Следкома, бродячая собака укусила несовершеннолетнюю девочку во дворе многоквартирного дома. Инцидент произошел 25 марта.
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