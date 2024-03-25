25 марта 2024

В Тобольске загорелся собачий приют

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Чекистов. Тюмень , мчс, дым, пожарная машина, пожар, тушение, огонь
На тушение пожара направили две машины и девять человек Фото:

В Тобольске 26 марта загорелся собачий приют. Возгорание началось с бытовки на территории приюта по улице 3-й Трудовой. В результате пожар охватил территорию в 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«В результате возгорания повреждено 80 квадратных метров. Пожарным удалось быстро локализовать и устранить возгорание», — рассказал URA.RU сотрудник ведомства.

На тушение направили две единицы спецтехники и девять человек. Все обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени случился крупный пожар. Загорелось многоэтажное строящееся здание по улице Тимофея Чаркова.

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В Тобольске 26 марта загорелся собачий приют. Возгорание началось с бытовки на территории приюта по улице 3-й Трудовой. В результате пожар охватил территорию в 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. «В результате возгорания повреждено 80 квадратных метров. Пожарным удалось быстро локализовать и устранить возгорание», — рассказал URA.RU сотрудник ведомства. На тушение направили две единицы спецтехники и девять человек. Все обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени случился крупный пожар. Загорелось многоэтажное строящееся здание по улице Тимофея Чаркова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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