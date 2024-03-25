В Тобольске загорелся собачий приют

В Тобольске 26 марта загорелся собачий приют. Возгорание началось с бытовки на территории приюта по улице 3-й Трудовой. В результате пожар охватил территорию в 80 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
«В результате возгорания повреждено 80 квадратных метров. Пожарным удалось быстро локализовать и устранить возгорание», — рассказал URA.RU сотрудник ведомства.
На тушение направили две единицы спецтехники и девять человек. Все обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени случился крупный пожар. Загорелось многоэтажное строящееся здание по улице Тимофея Чаркова.
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