В Тюмени на улице Тимофея Чаркова в строящемся многоэтажном доме произошел пожар. Очевидцы сообщили в соцсетях, что густой дым видно из различных концов города.
«Пожар возле ЖК „Звездный“. Очевидцы говорят, что горит стройка. Черный дым виден с Тобольского тракта», — сообщается в telegram-канале «Темы Тюмени».
Очевидцы сообщили, что на место прибыли пожарные. В областном Управлении МЧС журналистам подтвердили возгорание. «Оно началось в пятом часу вечера в строящейся многоэтажке на улице Тимофея Чаркова. Остальная информация уточняется.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
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