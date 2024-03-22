22 марта 2024

В Тюмени произошел крупный пожар в строящемся доме. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Возгорание началось вечером 23 марта Фото:

В Тюмени на улице Тимофея Чаркова в строящемся многоэтажном доме произошел пожар. Очевидцы сообщили в соцсетях, что густой дым видно из различных концов города.

«Пожар возле ЖК „Звездный“. Очевидцы говорят, что горит стройка. Черный дым виден с Тобольского тракта», — сообщается в telegram-канале «Темы Тюмени».

Очевидцы сообщили, что на место прибыли пожарные. В областном Управлении МЧС журналистам подтвердили возгорание. «Оно началось в пятом часу вечера в строящейся многоэтажке на улице Тимофея Чаркова. Остальная информация уточняется.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.

Клубы дыма видны в разных частях города
Клубы дыма видны в разных частях города
Фото:

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В Тюмени на улице Тимофея Чаркова в строящемся многоэтажном доме произошел пожар. Очевидцы сообщили в соцсетях, что густой дым видно из различных концов города. «Пожар возле ЖК „Звездный“. Очевидцы говорят, что горит стройка. Черный дым виден с Тобольского тракта», — сообщается в telegram-канале «Темы Тюмени». Очевидцы сообщили, что на место прибыли пожарные. В областном Управлении МЧС журналистам подтвердили возгорание. «Оно началось в пятом часу вечера в строящейся многоэтажке на улице Тимофея Чаркова. Остальная информация уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по Тюменской области с просьбой прокомментировать ЧП. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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