Компания тюменского депутата Пискайкина устраняла конкурентов при помощи взяток

27 марта 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Директор фирмы, в учредителях которой значится Пискайкин (на фото), признался, что давал взятки инспектору Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директор ООО «Тюменьаквавендинг», одним из учредителей которого является депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин, давал взятки сотруднику Госжилинспекции за помощь в устранении конкурентов, чьи водоматы размещались в домах. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Директор ООО „Тюменьаквавендинг“ предложил сотруднику Госжилинспекции помочь ему в борьбе с конкурентами. Инспектор должен был способствовать демонтажу водоматов, которые принадлежали конкурирующей фирме. За каждый „устраненный“ агрегат он получал по 10 000 рублей. Всего смог незаконно заработать 80 000 рублей, за что получил полтора года лишения свободы условно», — следует из материалов. Инспектор связывался с управляющими компаниями и сообщал, что они должны отключить или демонтировать установленные в домах водоматы. В ином случае им грозили штрафами. В своих показаниях директор ООО «Тюменьаквавендинг» пояснил, что понимал, что его сговор с инспектором является незаконным. Однако надеялся, что об этом никто не узнает и не видел других способов борьбы с конкурентами. Руководителем ООО «Тюменьаквавендинг» является Вадим Никоноров. Он также один из трех учредителей. Вторым, с пакетом акций в 45%, является депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин. 5% принадлежат Игорю Романову. «Я состою на госслужбе, участия в компании не принимаю, имею лишь долю участника в управлении. Директор ведет деятельность, за которую сам отвечает. Плохо, что, видимо, по-другому не мог решать коммерческие вопросы. Но в содеянном он признался, и это правильно», — прокомментировал ситуацию в разговоре с URA.RU Пискайкин. Ранее URA.RU писало, что в получении взятки от «Тюменьаквавендинг» обвинялась начальница общего отдела Госжилинспекции Тюменской области Алена Захарченко. Ее обвинили в том, что за деньги (более двух миллионов рублей) она согласовала фирме размещение ее водоматов в нескольких домах. Судить женщину начали в сентябре 2023 года, однако приговор все еще не вынесен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор ООО «Тюменьаквавендинг», одним из учредителей которого является депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин, давал взятки сотруднику Госжилинспекции за помощь в устранении конкурентов, чьи водоматы размещались в домах. Информация представлена в документах, имеющихся в распоряжении URA.RU. «Директор ООО „Тюменьаквавендинг“ предложил сотруднику Госжилинспекции помочь ему в борьбе с конкурентами. Инспектор должен был способствовать демонтажу водоматов, которые принадлежали конкурирующей фирме. За каждый „устраненный“ агрегат он получал по 10 000 рублей. Всего смог незаконно заработать 80 000 рублей, за что получил полтора года лишения свободы условно», — следует из материалов. Инспектор связывался с управляющими компаниями и сообщал, что они должны отключить или демонтировать установленные в домах водоматы. В ином случае им грозили штрафами. В своих показаниях директор ООО «Тюменьаквавендинг» пояснил, что понимал, что его сговор с инспектором является незаконным. Однако надеялся, что об этом никто не узнает и не видел других способов борьбы с конкурентами. Руководителем ООО «Тюменьаквавендинг» является Вадим Никоноров. Он также один из трех учредителей. Вторым, с пакетом акций в 45%, является депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин. 5% принадлежат Игорю Романову. «Я состою на госслужбе, участия в компании не принимаю, имею лишь долю участника в управлении. Директор ведет деятельность, за которую сам отвечает. Плохо, что, видимо, по-другому не мог решать коммерческие вопросы. Но в содеянном он признался, и это правильно», — прокомментировал ситуацию в разговоре с URA.RU Пискайкин. Ранее URA.RU писало, что в получении взятки от «Тюменьаквавендинг» обвинялась начальница общего отдела Госжилинспекции Тюменской области Алена Захарченко. Ее обвинили в том, что за деньги (более двух миллионов рублей) она согласовала фирме размещение ее водоматов в нескольких домах. Судить женщину начали в сентябре 2023 года, однако приговор все еще не вынесен.