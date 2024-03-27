Власти планируют увеличить среднюю скорость транспорта с помощью ИИ на дорогах Кургана

ИИ позволит курганцам ездить по городу быстрее

28 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Власти внедрят ИИ в инфраструктуру Кургана уже в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане появятся центр управления дорожным движением, периферийное оборудование удаленного управления транспортом, а также умные светофоры, что позволит ездить по городу быстрее. Этой информацией с URA.RU поделился источник. «В Перми стартовала 28 Конференция „ИТС регионам“, которая призвана содействовать ускорению развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в рамках нацпроекта, развитию и реализации ключевых цифровых инновационных проектов и технологий в субъектах Российской Федерации, объединив усилия бизнеса, потребителей и государства. <…> ИТС появится уже в этом году и в Кургане, планируется создание ЦУДД (центра управления дорожным движением), установить программный комплекс централизованного управления дорожным движением, появится периферийное оборудование удаленного управления транспортом и мониторинга его движения — умные светофоры. Это позволит в дальнейшем снизить задержки движения транспорта и увеличить среднюю скорость движения по улицам города», — сообщил источник. Конференция в Перми продлится до 29 апреля. Курганскую область, по данным источника, на ней представляют директор управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Денис Давыдов, замдиректора филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях Илья Мацкан и директор прикладных проектов «Ростелеком» Александр Каменских. Также источник отметил, что появление ИТС в Кургане будет способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий для силовых ведомств. «ИТС обеспечит до 20% рост пропускной способности улично-дорожной сети, рост до 15% средней скорости транспортных средств, до 25% снизит аварийность и статистику нарушений ПДД», — пояснил источник. Корреспондент направил запрос по данной информации в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена с получением ответа. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планировали выделить деньги на Центр регулировки светофорного движения. Сообщалось, что полноценно он должен начать функционировать в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане появятся центр управления дорожным движением, периферийное оборудование удаленного управления транспортом, а также умные светофоры, что позволит ездить по городу быстрее. Этой информацией с URA.RU поделился источник. «В Перми стартовала 28 Конференция „ИТС регионам“, которая призвана содействовать ускорению развития интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в рамках нацпроекта, развитию и реализации ключевых цифровых инновационных проектов и технологий в субъектах Российской Федерации, объединив усилия бизнеса, потребителей и государства. <…> ИТС появится уже в этом году и в Кургане, планируется создание ЦУДД (центра управления дорожным движением), установить программный комплекс централизованного управления дорожным движением, появится периферийное оборудование удаленного управления транспортом и мониторинга его движения — умные светофоры. Это позволит в дальнейшем снизить задержки движения транспорта и увеличить среднюю скорость движения по улицам города», — сообщил источник. Конференция в Перми продлится до 29 апреля. Курганскую область, по данным источника, на ней представляют директор управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана Денис Давыдов, замдиректора филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях Илья Мацкан и директор прикладных проектов «Ростелеком» Александр Каменских. Также источник отметил, что появление ИТС в Кургане будет способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий для силовых ведомств. «ИТС обеспечит до 20% рост пропускной способности улично-дорожной сети, рост до 15% средней скорости транспортных средств, до 25% снизит аварийность и статистику нарушений ПДД», — пояснил источник. Корреспондент направил запрос по данной информации в администрацию города Кургана. Оперативно получить ответ не удалось. Новость будет дополнена с получением ответа. Ранее URA.RU писало, что курганские власти планировали выделить деньги на Центр регулировки светофорного движения. Сообщалось, что полноценно он должен начать функционировать в 2025 году.