Курганский пивоваренный завод резко нарастил доход

По итогу 2023 года доходы пивзавода «Зауральские напитки» выросли на 88,2 млн рублей. При этом чистая прибыль компании уменьшилась. Эта информация содержится в финансовом отчете на портале «СБИС».
«Доходы ООО „Зауральские напитки“ в 2023 году — 1 095,7 млн рублей (рост за год на 9%), расходы составили 973,8 млн (рост на 15%). Чистая прибыль завода уменьшилась до 80,1 млн рублей (уменьшение за год на 26%)», — указано на сайте сервиса.
Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию по теме. На момент публикации материала ответ получен не был.
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По итогу 2023 года доходы пивзавода «Зауральские напитки» выросли на 88,2 млн рублей. При этом чистая прибыль компании уменьшилась. Эта информация содержится в финансовом отчете на портале «СБИС». «Доходы ООО „Зауральские напитки“ в 2023 году — 1 095,7 млн рублей (рост за год на 9%), расходы составили 973,8 млн (рост на 15%). Чистая прибыль завода уменьшилась до 80,1 млн рублей (уменьшение за год на 26%)», — указано на сайте сервиса. Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию по теме. На момент публикации материала ответ получен не был. Доходы ООО растут шестой год подряд. В 2022 году предприятию удалось нарастить выручку в объеме более 100 млн рублей.