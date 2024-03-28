Курганский пивоваренный завод резко нарастил доход

Доходы ООО «Зауральские напитки» за год увеличились на 88,2 млн рублей

За последний год доходы завода выросли, но уменьшилась прибыль Фото: Анна Майорова © URA.RU

По итогу 2023 года доходы пивзавода «Зауральские напитки» выросли на 88,2 млн рублей. При этом чистая прибыль компании уменьшилась. Эта информация содержится в финансовом отчете на портале «СБИС».

«Доходы ООО „Зауральские напитки“ в 2023 году — 1 095,7 млн рублей (рост за год на 9%), расходы составили 973,8 млн (рост на 15%). Чистая прибыль завода уменьшилась до 80,1 млн рублей (уменьшение за год на 26%)», — указано на сайте сервиса.

Корреспондент URA.RU направил запрос в компанию по теме. На момент публикации материала ответ получен не был.

Доходы ООО растут шестой год подряд. В 2022 году предприятию удалось нарастить выручку в объеме более 100 млн рублей.