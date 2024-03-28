Тюменский Россельхознадзор обнаружил 35 кафе с опасным фастфудом

29 марта 2024 в 07:48 Размер текста - 17 +

С начала 2024 года были проверены 44 заведения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюменской области в 2024 году выявили, что в 35 заведениях общепита готовили шашлык и шаурму из мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «Должностными лицами управления проведены контрольные мероприятия в отношении 44 мест быстрого питания на территории Тюменской области. При этом установлено, что лишь девять предприятий имеют ветеринарные сопроводительные документы на закупаемое мясо», — сообщили в Россельхознадзоре РБК Тюмень. Оставшиеся предприятия используют мясо неизвестного происхождения. Предприятиям было объявлено 27 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Отмечается, что сведения об оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» отсутствуют. Помимо этого, 13 заведений не были зарегистрированы в налоговой службе как юридические лица или ИП, а 19 предприятий не имеют регистрации в ФГИС «Цербер» и «Меркурий». Это означает, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, которое поступает в кафе, не оформляются. В связи с этим нельзя определить его происхождение, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, соблюдение сроков годности, а значит, блюда готовятся из продуктов неизвестного качества. В ведомстве сообщили, что владельцы тюменских кафе и ресторанов «Бухара», «Шаурма №1», «Плов Хауз» и «Хова» закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов. Там добавили, что употребление пищи, приготовленной из такого сырья, несет реальную угрозу жизни и здоровью потребителей. Предпринимателям заведений общепита были объявлены предостережения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в 2024 году выявили, что в 35 заведениях общепита готовили шашлык и шаурму из мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО. «Должностными лицами управления проведены контрольные мероприятия в отношении 44 мест быстрого питания на территории Тюменской области. При этом установлено, что лишь девять предприятий имеют ветеринарные сопроводительные документы на закупаемое мясо», — сообщили в Россельхознадзоре РБК Тюмень. Оставшиеся предприятия используют мясо неизвестного происхождения. Предприятиям было объявлено 27 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. Отмечается, что сведения об оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» отсутствуют. Помимо этого, 13 заведений не были зарегистрированы в налоговой службе как юридические лица или ИП, а 19 предприятий не имеют регистрации в ФГИС «Цербер» и «Меркурий». Это означает, что ветеринарные сопроводительные документы на сырье, которое поступает в кафе, не оформляются. В связи с этим нельзя определить его происхождение, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, соблюдение сроков годности, а значит, блюда готовятся из продуктов неизвестного качества. В ведомстве сообщили, что владельцы тюменских кафе и ресторанов «Бухара», «Шаурма №1», «Плов Хауз» и «Хова» закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов. Там добавили, что употребление пищи, приготовленной из такого сырья, несет реальную угрозу жизни и здоровью потребителей. Предпринимателям заведений общепита были объявлены предостережения.