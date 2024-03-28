28 марта 2024

В Курганской области ограничили движение транспорта по трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Косули. Кетовский район. Курган, зима, трасса, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
Ограничения введены временно до 13:00, но могут быть продлены (архивное фото) Фото:

На курганской трассе Р-254 «Иртыш» введено временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (резкое понижение температуры, снег, метель) 29 марта 9:00 по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: — км 12 — км 259 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; — км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». Также в службе уточнили, что временные ограничения действуют до 13:00 29 марта, но время может быть изменено из-за неблагоприятной погоды на дорогах.

По информации Упрдор, ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов. Водителям рекомендуется планировать свой маршрут с учетом данной информации.

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На курганской трассе Р-254 «Иртыш» введено временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (резкое понижение температуры, снег, метель) 29 марта 9:00 по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: — км 12 — км 259 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; — км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». Также в службе уточнили, что временные ограничения действуют до 13:00 29 марта, но время может быть изменено из-за неблагоприятной погоды на дорогах. По информации Упрдор, ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов. Водителям рекомендуется планировать свой маршрут с учетом данной информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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