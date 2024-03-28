В Курганской области ограничили движение транспорта по трассе

29 марта 2024 в 09:26 Размер текста - 17 +

Ограничения введены временно до 13:00, но могут быть продлены (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганской трассе Р-254 «Иртыш» введено временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (резкое понижение температуры, снег, метель) 29 марта 9:00 по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: — км 12 — км 259 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; — км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». Также в службе уточнили, что временные ограничения действуют до 13:00 29 марта, но время может быть изменено из-за неблагоприятной погоды на дорогах. По информации Упрдор, ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов. Водителям рекомендуется планировать свой маршрут с учетом данной информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На курганской трассе Р-254 «Иртыш» введено временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузового транспорта. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями (резкое понижение температуры, снег, метель) 29 марта 9:00 по местному времени вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: — км 12 — км 259 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск; — км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — сообщила пресс-служба Упрдор «Южный Урал». Также в службе уточнили, что временные ограничения действуют до 13:00 29 марта, но время может быть изменено из-за неблагоприятной погоды на дорогах. По информации Упрдор, ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных или крупногабаритных грузов. Водителям рекомендуется планировать свой маршрут с учетом данной информации.