В детском саду Увата девочка получила травму и теперь вынуждена носить очки

Детский сад Уватского района выплатит 150 тысяч ребенку из-за травмы головы

29 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел во время игр в группе детского сада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Воспитанница детского сада из Уватского района получила серьезную травму головы и теперь вынуждена наблюдаться у невролога и носить очки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Установлено, что шестилетняя воспитанница, находясь в группе детского сада, упала на пол и ударилась головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, что причинило ее здоровью тяжкий вред. Малолетняя проходила стационарное лечение в больнице, у нее упало зрение, ей рекомендовано лечение у невролога и постоянное ношение очков», — говорится в сообщении. Уточняется, что заведующий детским садом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что они проигнорировали установленный алгоритм и не вызвали скорую помощь. По иску прокурора Уватского района дошкольное учреждение выплатит в пользу ребенка компенсацию в размере 150 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воспитанница детского сада из Уватского района получила серьезную травму головы и теперь вынуждена наблюдаться у невролога и носить очки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Установлено, что шестилетняя воспитанница, находясь в группе детского сада, упала на пол и ударилась головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, что причинило ее здоровью тяжкий вред. Малолетняя проходила стационарное лечение в больнице, у нее упало зрение, ей рекомендовано лечение у невролога и постоянное ношение очков», — говорится в сообщении. Уточняется, что заведующий детским садом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что они проигнорировали установленный алгоритм и не вызвали скорую помощь. По иску прокурора Уватского района дошкольное учреждение выплатит в пользу ребенка компенсацию в размере 150 тысяч рублей.