28 марта 2024

В детском саду Увата девочка получила травму и теперь вынуждена носить очки

Детский сад Уватского района выплатит 150 тысяч ребенку из-за травмы головы
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , ребенок, детский сад, кукла, пупс, детская безопасность
Инцидент произошел во время игр в группе детского сада Фото:

Воспитанница детского сада из Уватского района получила серьезную травму головы и теперь вынуждена наблюдаться у невролога и носить очки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что шестилетняя воспитанница, находясь в группе детского сада, упала на пол и ударилась головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, что причинило ее здоровью тяжкий вред. Малолетняя проходила стационарное лечение в больнице, у нее упало зрение, ей рекомендовано лечение у невролога и постоянное ношение очков», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заведующий детским садом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что они проигнорировали установленный алгоритм и не вызвали скорую помощь. По иску прокурора Уватского района дошкольное учреждение выплатит в пользу ребенка компенсацию в размере 150 тысяч рублей.

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Воспитанница детского сада из Уватского района получила серьезную травму головы и теперь вынуждена наблюдаться у невролога и носить очки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Установлено, что шестилетняя воспитанница, находясь в группе детского сада, упала на пол и ударилась головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, что причинило ее здоровью тяжкий вред. Малолетняя проходила стационарное лечение в больнице, у нее упало зрение, ей рекомендовано лечение у невролога и постоянное ношение очков», — говорится в сообщении. Уточняется, что заведующий детским садом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что они проигнорировали установленный алгоритм и не вызвали скорую помощь. По иску прокурора Уватского района дошкольное учреждение выплатит в пользу ребенка компенсацию в размере 150 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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