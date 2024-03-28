В детском саду Увата девочка получила травму и теперь вынуждена носить очки

Воспитанница детского сада из Уватского района получила серьезную травму головы и теперь вынуждена наблюдаться у невролога и носить очки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что шестилетняя воспитанница, находясь в группе детского сада, упала на пол и ударилась головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, что причинило ее здоровью тяжкий вред. Малолетняя проходила стационарное лечение в больнице, у нее упало зрение, ей рекомендовано лечение у невролога и постоянное ношение очков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что заведующий детским садом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что они проигнорировали установленный алгоритм и не вызвали скорую помощь. По иску прокурора Уватского района дошкольное учреждение выплатит в пользу ребенка компенсацию в размере 150 тысяч рублей.
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Воспитанница детского сада из Уватского района получила серьезную травму головы и теперь вынуждена наблюдаться у невролога и носить очки. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Установлено, что шестилетняя воспитанница, находясь в группе детского сада, упала на пол и ударилась головой. В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости, что причинило ее здоровью тяжкий вред. Малолетняя проходила стационарное лечение в больнице, у нее упало зрение, ей рекомендовано лечение у невролога и постоянное ношение очков», — говорится в сообщении. Уточняется, что заведующий детским садом и воспитатель привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что они проигнорировали установленный алгоритм и не вызвали скорую помощь. По иску прокурора Уватского района дошкольное учреждение выплатит в пользу ребенка компенсацию в размере 150 тысяч рублей.