Аномальный снегопад загнал тюменцев в бани

29 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

В аномальный снегопад прогулки по городу могут доставить удовольствие Фото: Денис Моргунов © URA.RU В день с аномальным снегопадом тюменцы согреются во время прогулок, в банных комплексах и на киносеансах. Редакция URA.RU составила подборку развлечений для горожан, благодаря которым жители областной столицы могут с пользой провести снежный день. Прогулки На пешеходной улице Дзержинского тюменцы попробуют фирменный городской глинтвейн и съедят оригинальный тюменский стритфуд. Приятным дополнением к прогулке по заснеженному городу станут сувениры местных умельцев. На улице Ленина, в ее исторической части, установили лавочку в виде ковра. Традиционный тюменский орнамент согреет горожан своими яркими красками. Бани У тюменцев здесь огромный выбор. Чтобы согреться, стоит только определиться с предпочтениями — баня с травами, с вениками, с маслами, в одиночестве или компанией. В комплексе «Банщики» тюменцев попарят с медом и хмелем, завернут в медовую простынь и сделают массаж. В «Городских парильнях» есть бассейн на улице с подогревом. В «Распутинских банях» находится единственная в Тюмени турецкая баня со всеми необходимыми атрибутами, например, перчаткой кесе, пенным мешком купик-торбасе. Кино В третьей части киноэпопеи «Лед» действие происходит в зимних декорациях. Главная героиня мечтает о Кубке льда и влюбляется в хоккеиста. Французская мелодрама «(Не) бывшие» расскажет о романе на курорте во время мертвого сезона. Пейзажи зимнего моря и разговоры за чашкой горячего кофе красной нитью проходят через всю картину. Показ документального фильма о заснеженной Камчатке пройдет в Тюмени в выходные. Картина расскажет о людях, которые не побоялись бросить вызов стихии и занялись сноубордингом, серфингом и вейкбордингом в суровом климате полуострова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В день с аномальным снегопадом тюменцы согреются во время прогулок, в банных комплексах и на киносеансах. Редакция URA.RU составила подборку развлечений для горожан, благодаря которым жители областной столицы могут с пользой провести снежный день. Прогулки На пешеходной улице Дзержинского тюменцы попробуют фирменный городской глинтвейн и съедят оригинальный тюменский стритфуд. Приятным дополнением к прогулке по заснеженному городу станут сувениры местных умельцев. На улице Ленина, в ее исторической части, установили лавочку в виде ковра. Традиционный тюменский орнамент согреет горожан своими яркими красками. Бани У тюменцев здесь огромный выбор. Чтобы согреться, стоит только определиться с предпочтениями — баня с травами, с вениками, с маслами, в одиночестве или компанией. В комплексе «Банщики» тюменцев попарят с медом и хмелем, завернут в медовую простынь и сделают массаж. В «Городских парильнях» есть бассейн на улице с подогревом. В «Распутинских банях» находится единственная в Тюмени турецкая баня со всеми необходимыми атрибутами, например, перчаткой кесе, пенным мешком купик-торбасе. Кино В третьей части киноэпопеи «Лед» действие происходит в зимних декорациях. Главная героиня мечтает о Кубке льда и влюбляется в хоккеиста. Французская мелодрама «(Не) бывшие» расскажет о романе на курорте во время мертвого сезона. Пейзажи зимнего моря и разговоры за чашкой горячего кофе красной нитью проходят через всю картину. Показ документального фильма о заснеженной Камчатке пройдет в Тюмени в выходные. Картина расскажет о людях, которые не побоялись бросить вызов стихии и занялись сноубордингом, серфингом и вейкбордингом в суровом климате полуострова.