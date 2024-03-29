Тюменцам дороже всего в ресторанах обойдутся блюда из местных продуктов

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Винный бар Невинные люди. Екатеринбург, блюдо, ресторан, еда, подача
Традиционное для Тюмени мясо северных животных стоит дороже привезенных деликатесов Фото:

В ресторанах Тюмени самыми дорогими позициями в меню признаны блюда из мяса северных животных. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, его стоимость выше, чем у привезенных деликатесов.

«Как это ни удивительно, но готовить дороже всего из традиционных тюменских продуктов. Я рассчитал, например, что холодная закуска из вырезки лосятины под соусом вителло танатто обойдется гостю в 5 тысяч рублей. Это бьет по стоимости все привезенные деликатесы, например, тунец Блюфин — его стоимость достигает 22 тысяч рублей за килограмм, а в порции обычно 100-150 граммов», — рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов.

Из-за дороговизны мяса северных животных тюменские рестораторы все чаще берут курс на привезенные морепродукты и блюда из свинины, говядины и курицы на углях. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают блины с черной икрой за 6 тысяч рублей.

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В ресторанах Тюмени самыми дорогими позициями в меню признаны блюда из мяса северных животных. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, его стоимость выше, чем у привезенных деликатесов. «Как это ни удивительно, но готовить дороже всего из традиционных тюменских продуктов. Я рассчитал, например, что холодная закуска из вырезки лосятины под соусом вителло танатто обойдется гостю в 5 тысяч рублей. Это бьет по стоимости все привезенные деликатесы, например, тунец Блюфин — его стоимость достигает 22 тысяч рублей за килограмм, а в порции обычно 100-150 граммов», — рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов. Из-за дороговизны мяса северных животных тюменские рестораторы все чаще берут курс на привезенные морепродукты и блюда из свинины, говядины и курицы на углях. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают блины с черной икрой за 6 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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