Тюменцам дороже всего в ресторанах обойдутся блюда из местных продуктов

Традиционное для Тюмени мясо северных животных стоит дороже привезенных деликатесов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ресторанах Тюмени самыми дорогими позициями в меню признаны блюда из мяса северных животных. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, его стоимость выше, чем у привезенных деликатесов.

«Как это ни удивительно, но готовить дороже всего из традиционных тюменских продуктов. Я рассчитал, например, что холодная закуска из вырезки лосятины под соусом вителло танатто обойдется гостю в 5 тысяч рублей. Это бьет по стоимости все привезенные деликатесы, например, тунец Блюфин — его стоимость достигает 22 тысяч рублей за килограмм, а в порции обычно 100-150 граммов», — рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов.

Из-за дороговизны мяса северных животных тюменские рестораторы все чаще берут курс на привезенные морепродукты и блюда из свинины, говядины и курицы на углях. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают блины с черной икрой за 6 тысяч рублей.