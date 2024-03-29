Тюменцам дороже всего в ресторанах обойдутся блюда из местных продуктов

В ресторанах Тюмени самыми дорогими позициями в меню признаны блюда из мяса северных животных. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, его стоимость выше, чем у привезенных деликатесов.
«Как это ни удивительно, но готовить дороже всего из традиционных тюменских продуктов. Я рассчитал, например, что холодная закуска из вырезки лосятины под соусом вителло танатто обойдется гостю в 5 тысяч рублей. Это бьет по стоимости все привезенные деликатесы, например, тунец Блюфин — его стоимость достигает 22 тысяч рублей за килограмм, а в порции обычно 100-150 граммов», — рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В ресторанах Тюмени самыми дорогими позициями в меню признаны блюда из мяса северных животных. Как рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов, его стоимость выше, чем у привезенных деликатесов. «Как это ни удивительно, но готовить дороже всего из традиционных тюменских продуктов. Я рассчитал, например, что холодная закуска из вырезки лосятины под соусом вителло танатто обойдется гостю в 5 тысяч рублей. Это бьет по стоимости все привезенные деликатесы, например, тунец Блюфин — его стоимость достигает 22 тысяч рублей за килограмм, а в порции обычно 100-150 граммов», — рассказал URA.RU шеф-повар Николай Перминов. Из-за дороговизны мяса северных животных тюменские рестораторы все чаще берут курс на привезенные морепродукты и блюда из свинины, говядины и курицы на углях. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают блины с черной икрой за 6 тысяч рублей.