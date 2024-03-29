В Тюмени в одном из павильонов ТРЦ «Матрешка» произошло короткое замыкание

В результате короткого замыкания в ТРЦ нет пострадавших
В павильоне ТРЦ «Матрешка» в Тюмени произошло короткое замыкание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. После этого начали эвакуировать людей.
«В одном из павильонов произошло короткое замыкание без последующего горения», — слова ведомства передает telegram-канал РБК Тюмень. По их словам, никто не пострадал.
В Тюмени начали эвакуировать жителей города из ТРЦ. Была включена пожарная сигнализация. Люди сейчас стоят возле торгового центра. Видео с ЧП выложили в соцсетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!