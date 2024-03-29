29 марта 2024

В Тюмени в одном из павильонов ТРЦ «Матрешка» произошло короткое замыкание

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В результате короткого замыкания в ТРЦ нет пострадавших Фото:

В павильоне ТРЦ «Матрешка» в Тюмени произошло короткое замыкание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. После этого начали эвакуировать людей.

«В одном из павильонов произошло короткое замыкание без последующего горения», — слова ведомства передает telegram-канал РБК Тюмень. По их словам, никто не пострадал.

В Тюмени начали эвакуировать жителей города из ТРЦ. Была включена пожарная сигнализация. Люди сейчас стоят возле торгового центра. Видео с ЧП выложили в соцсетях.

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В павильоне ТРЦ «Матрешка» в Тюмени произошло короткое замыкание. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. После этого начали эвакуировать людей. «В одном из павильонов произошло короткое замыкание без последующего горения», — слова ведомства передает telegram-канал РБК Тюмень. По их словам, никто не пострадал. В Тюмени начали эвакуировать жителей города из ТРЦ. Была включена пожарная сигнализация. Люди сейчас стоят возле торгового центра. Видео с ЧП выложили в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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