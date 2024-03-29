Жители города стоят на улице возле ТРЦ
В Тюмени начали эвакуировать жителей города из ТРЦ «Матрешка». Об этом сообщили очевидцы.
«„Матрешку“ эвакуируют», — пишет очевидец в telegram-канале «ЧП Тюмень». Была включена пожарная сигнализация. Люди сейчас стоят возле торгового центра.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по региону. Ответ ожидается.
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