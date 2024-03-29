29 марта 2024

В Тюмени в ТРЦ «Матрешка» объявлена эвакуация. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов в ТРЦ «Пушкинский». Курган, торговый центр, трц, подростки, тц пушкинский, тц
Жители города стоят на улице возле ТРЦ Фото:

В Тюмени начали эвакуировать жителей города из ТРЦ «Матрешка». Об этом сообщили очевидцы.

«„Матрешку“ эвакуируют», — пишет очевидец в telegram-канале «ЧП Тюмень». Была включена пожарная сигнализация. Люди сейчас стоят возле торгового центра.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по региону. Ответ ожидается.

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В Тюмени начали эвакуировать жителей города из ТРЦ «Матрешка». Об этом сообщили очевидцы. «„Матрешку“ эвакуируют», — пишет очевидец в telegram-канале «ЧП Тюмень». Была включена пожарная сигнализация. Люди сейчас стоят возле торгового центра. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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