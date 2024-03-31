В Кургане готовят к ремонту еще один мост на Бурова-Петрова. Видео

31 марта 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

В Кургане подрядчик готовит мост к ремонту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане подрядчик готовит к ремонту второй мост на улице Бурова-Петрова около завода «Корвет». На мосту выставлено ограждение, частично ограничивающее движение на двух полосах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На Бурова-Петровском мосту недалеко от АК „Корвет“ подрядчик ООО „Гарант“ частично огородил две полосы движения. Установлены соответствующие знаки ограничения», — отметил корреспондент агентства. Движение ограничено по одной из сторон моста по направлению в Рябково и Заозерный. То есть тем, кто едет в Заозерный микрорайон, приходится теперь выезжать на встречку, потому что их две полосы на середине моста закрыты ограждениями, подчеркнул журналист. Ремонт объекта выполняет тюменский подрядчик, который ранее отремонтировал другой мост на улице Бурова-Петрова через реку Тобол. Власти специально попросили строителей не перекрывать ремонтируемые мосты полностью, чтобы не создавать дополнительные пробки на дорогах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане подрядчик готовит к ремонту второй мост на улице Бурова-Петрова около завода «Корвет». На мосту выставлено ограждение, частично ограничивающее движение на двух полосах. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «На Бурова-Петровском мосту недалеко от АК „Корвет“ подрядчик ООО „Гарант“ частично огородил две полосы движения. Установлены соответствующие знаки ограничения», — отметил корреспондент агентства. Движение ограничено по одной из сторон моста по направлению в Рябково и Заозерный. То есть тем, кто едет в Заозерный микрорайон, приходится теперь выезжать на встречку, потому что их две полосы на середине моста закрыты ограждениями, подчеркнул журналист. Ремонт объекта выполняет тюменский подрядчик, который ранее отремонтировал другой мост на улице Бурова-Петрова через реку Тобол. Власти специально попросили строителей не перекрывать ремонтируемые мосты полностью, чтобы не создавать дополнительные пробки на дорогах.