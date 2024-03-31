В Перми на заводе загорелась трансформаторная будка. Видео

01 апреля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Возгорание трансформаторной будки заметили местные жители Фото: Анна Майорова © URA.RU На заводе по производству изоляторов в Перми произошло возгорание трансформаторной будки. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Редакция Гайва». «Пожар на изоляторном заводе», — написал автор поста. Очевидец комментирует, что огонь охватил трансформаторную будку. Пермский завод высоковольтных изоляторов расположен в микрорайоне Гайва. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании трансформатора поступило в 14:35. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Пострадавших и погибших нет, до приезда сотрудников МЧС с предприятия самостоятельно эвакуировались четыре человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На заводе по производству изоляторов в Перми произошло возгорание трансформаторной будки. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Редакция Гайва». «Пожар на изоляторном заводе», — написал автор поста. Очевидец комментирует, что огонь охватил трансформаторную будку. Пермский завод высоковольтных изоляторов расположен в микрорайоне Гайва. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании трансформатора поступило в 14:35. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Пострадавших и погибших нет, до приезда сотрудников МЧС с предприятия самостоятельно эвакуировались четыре человека.