На заводе по производству изоляторов в Перми произошло возгорание трансформаторной будки. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Редакция Гайва».
«Пожар на изоляторном заводе», — написал автор поста. Очевидец комментирует, что огонь охватил трансформаторную будку.
Пермский завод высоковольтных изоляторов расположен в микрорайоне Гайва. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю.
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В пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании трансформатора поступило в 14:35. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Пострадавших и погибших нет, до приезда сотрудников МЧС с предприятия самостоятельно эвакуировались четыре человека.
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На заводе по производству изоляторов в Перми произошло возгорание трансформаторной будки. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Редакция Гайва». «Пожар на изоляторном заводе», — написал автор поста. Очевидец комментирует, что огонь охватил трансформаторную будку. Пермский завод высоковольтных изоляторов расположен в микрорайоне Гайва. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании трансформатора поступило в 14:35. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Пострадавших и погибших нет, до приезда сотрудников МЧС с предприятия самостоятельно эвакуировались четыре человека.