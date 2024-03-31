31 марта 2024

В Перми на заводе загорелась трансформаторная будка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, электричество, трансформаторная будка
Возгорание трансформаторной будки заметили местные жители Фото:

На заводе по производству изоляторов в Перми произошло возгорание трансформаторной будки. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Редакция Гайва».

«Пожар на изоляторном заводе», — написал автор поста. Очевидец комментирует, что огонь охватил трансформаторную будку.

Пермский завод высоковольтных изоляторов расположен в микрорайоне Гайва. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю.

Обновлено:

В пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании трансформатора поступило в 14:35. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Пострадавших и погибших нет, до приезда сотрудников МЧС с предприятия самостоятельно эвакуировались четыре человека.

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На заводе по производству изоляторов в Перми произошло возгорание трансформаторной будки. Видеозапись с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «Редакция Гайва». «Пожар на изоляторном заводе», — написал автор поста. Очевидец комментирует, что огонь охватил трансформаторную будку. Пермский завод высоковольтных изоляторов расположен в микрорайоне Гайва. URA.RU направило запрос информации в пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю. Обновлено: В пресс-службе ГУ МЧС по пермскому краю сообщили, что сообщение о возгорании трансформатора поступило в 14:35. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Пострадавших и погибших нет, до приезда сотрудников МЧС с предприятия самостоятельно эвакуировались четыре человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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