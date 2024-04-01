Тюменский военком озвучил условия получения отсрочки от службы в армии

Сотрудников МВД и Росгвардии Тюменской области не будут призывать в армию

02 апреля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

Военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков рассказал, кто имеет право на отсрочку от службы в армии по призыву Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии Тюменской области получат отсрочку от службы в Вооруженных силах России во время весенней призывной кампании. Об этом во время пресс-конференции заявил военный комиссар региона Сергей Чирков. «Если кратко, у нас отсрочка предоставляется мужчинам, ухаживающим за больными родственниками, если отсутствуют другие лица, которые обязаны по закону содержать указанных граждан. Призывники, имеющие ребенка — инвалида в возрасте до 3 лет. Мужчины, имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет 22 недели и более. Сотрудники, проходящие службу в МВД, МЧС и Росгвардии», — заявил Чирков во время своего выступления. Отсрочку от армии также получат студенты очной формы обучения, отцы — одиночки, опекуны родных братьев и сестер. А также отцы, имеющие на иждивении двух и более детей. Всего за время весенней кампании в ряды ВС РФ призовут более 1800 жителей Тюменской области. При этом, тюменцам не будут отправлять электронные повестки через Госуслуги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии Тюменской области получат отсрочку от службы в Вооруженных силах России во время весенней призывной кампании. Об этом во время пресс-конференции заявил военный комиссар региона Сергей Чирков. «Если кратко, у нас отсрочка предоставляется мужчинам, ухаживающим за больными родственниками, если отсутствуют другие лица, которые обязаны по закону содержать указанных граждан. Призывники, имеющие ребенка — инвалида в возрасте до 3 лет. Мужчины, имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет 22 недели и более. Сотрудники, проходящие службу в МВД, МЧС и Росгвардии», — заявил Чирков во время своего выступления. Отсрочку от армии также получат студенты очной формы обучения, отцы — одиночки, опекуны родных братьев и сестер. А также отцы, имеющие на иждивении двух и более детей. Всего за время весенней кампании в ряды ВС РФ призовут более 1800 жителей Тюменской области. При этом, тюменцам не будут отправлять электронные повестки через Госуслуги.