Жители ЯНАО совершили свыше 86 тысяч перелетов по льготному тарифу

02 апреля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО ввели льготный тариф на авиаперелеты в 2019 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С момента запуска программы льготных перелетов в 2019 году жители ЯНАО воспользовались мерой поддержки свыше 86 тысяч раз. Как сообщила пресс-служба окружного правительства, сейчас воспользоваться льготой можно на 37 межрегиональных направлениях. «С начала работы программы было совершено 86 629 перелетов по льготному тарифу. С каждым годом число участников программы растет — в первый год ямальцы воспользовались мерой поддержки 8139 раз, в 2023 году — по льготному тарифу жители округа приобрели уже более 25 тысяч билетов», — говорится в сообщении. Стоимость одного билета составляет 2500 рублей для ребенка из многодетной семьи. Количество льготных маршрутов ежегодно увеличивается. Сегодня это 37 межрегиональных направлений, в этом году для северян стали доступны перелеты в Омск из Ноябрьска (ЯНАО) и Надыма (ЯНАО). Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2023 году льготные авиаперелеты чаще всего совершались жителями ЯНАО по трем направлениям — Тюмень, Москва и Минеральные Воды. Воспользоваться услугой можно один раз в год при перелете к месту отдыха и обратно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С момента запуска программы льготных перелетов в 2019 году жители ЯНАО воспользовались мерой поддержки свыше 86 тысяч раз. Как сообщила пресс-служба окружного правительства, сейчас воспользоваться льготой можно на 37 межрегиональных направлениях. «С начала работы программы было совершено 86 629 перелетов по льготному тарифу. С каждым годом число участников программы растет — в первый год ямальцы воспользовались мерой поддержки 8139 раз, в 2023 году — по льготному тарифу жители округа приобрели уже более 25 тысяч билетов», — говорится в сообщении. Стоимость одного билета составляет 2500 рублей для ребенка из многодетной семьи. Количество льготных маршрутов ежегодно увеличивается. Сегодня это 37 межрегиональных направлений, в этом году для северян стали доступны перелеты в Омск из Ноябрьска (ЯНАО) и Надыма (ЯНАО). Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2023 году льготные авиаперелеты чаще всего совершались жителями ЯНАО по трем направлениям — Тюмень, Москва и Минеральные Воды. Воспользоваться услугой можно один раз в год при перелете к месту отдыха и обратно.