Власти рассказали, куда чаще всего летают многодетные семьи ЯНАО

Многодетные семьи ЯНАО чаще всего летают в Тюмень, Москву и Минеральные Воды

07 июля 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Чаще всего многодетные семьи летают в Тюмень, Москву и Минеральные воды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетные семьи ЯНАО чаще всего покупают льготные билеты по трем направлениям — Тюмень, Москва и Минеральные Воды. Всего с начла года было приобретено более 10 тысяч таких билетов, рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С начала года многодетные семьи Ямала приобрели 10 883 авиабилета по льготному тарифу — 2 500 рублей. Это больше на 21%, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями стали: Салехард — Тюмень, Салехард — Москва и Новый Уренгой — Минеральные Воды», — уточнили в департаменте. Ранее сообщалось, что ямальские многодетные семьи предпочитают летать в Тюмень, Москву и Сочи. В этом году власти включили в программу льготных перелетов еще два маршрута — это Салехард — Казань и Надым — Минеральные Воды.

Многодетные семьи ЯНАО чаще всего покупают льготные билеты по трем направлениям — Тюмень, Москва и Минеральные Воды. Всего с начла года было приобретено более 10 тысяч таких билетов, рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С начала года многодетные семьи Ямала приобрели 10 883 авиабилета по льготному тарифу — 2 500 рублей. Это больше на 21%, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями стали: Салехард — Тюмень, Салехард — Москва и Новый Уренгой — Минеральные Воды», — уточнили в департаменте. Ранее сообщалось, что ямальские многодетные семьи предпочитают летать в Тюмень, Москву и Сочи. В этом году власти включили в программу льготных перелетов еще два маршрута — это Салехард — Казань и Надым — Минеральные Воды.