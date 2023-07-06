06 июля 2023
05 июля 2023

Власти рассказали, куда чаще всего летают многодетные семьи ЯНАО

Многодетные семьи ЯНАО чаще всего летают в Тюмень, Москву и Минеральные Воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг "Утренний разлет" в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, взлетная полоса, авиакомпания ямал, сухой суперджет
Чаще всего многодетные семьи летают в Тюмень, Москву и Минеральные воды Фото:

Многодетные семьи ЯНАО чаще всего покупают льготные билеты по трем направлениям — Тюмень, Москва и Минеральные Воды. Всего с начла года было приобретено более 10 тысяч таких билетов, рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«С начала года многодетные семьи Ямала приобрели 10 883 авиабилета по льготному тарифу — 2 500 рублей. Это больше на 21%, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями стали: Салехард — Тюмень, Салехард — Москва и Новый Уренгой — Минеральные Воды», — уточнили в департаменте.

Ранее сообщалось, что ямальские многодетные семьи предпочитают летать в Тюмень, Москву и Сочи. В этом году власти включили в программу льготных перелетов еще два маршрута — это Салехард — Казань и Надым — Минеральные Воды.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Многодетные семьи ЯНАО чаще всего покупают льготные билеты по трем направлениям — Тюмень, Москва и Минеральные Воды. Всего с начла года было приобретено более 10 тысяч таких билетов, рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства. «С начала года многодетные семьи Ямала приобрели 10 883 авиабилета по льготному тарифу — 2 500 рублей. Это больше на 21%, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями стали: Салехард — Тюмень, Салехард — Москва и Новый Уренгой — Минеральные Воды», — уточнили в департаменте. Ранее сообщалось, что ямальские многодетные семьи предпочитают летать в Тюмень, Москву и Сочи. В этом году власти включили в программу льготных перелетов еще два маршрута — это Салехард — Казань и Надым — Минеральные Воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...