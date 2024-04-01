Кочевники Ямала составили документ для доклада в ООН

02 апреля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Оленеводов интересуют вопросы их юридического статуса и меры поддержки Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Кочевые народы России направили докладчику ООН рекомендации по правовому урегулированию деятельности коренных народов Севера. Документ подготовлен на экспертном семинаре, который прошел в Салехарде. Оленеводов интересуют вопросы их юридического статуса и меры поддержки, а также доступ к землям, сообщает салехардское отделение Ассоциации «Ямал — потомкам!». «Салехард стал площадкой проведения экспертного семинара «Кочевые и полукочевые коренные народы России». Дискуссия собрала широкий круг участников — оленеводов, экспертов, омбудсменов и парламентариев из числа коренных малочисленных народов. Важным результатом стала выработка рекомендаций, которые были направлены Специальному докладчику ООН по правам коренных народов», — говорится в telegram-канале «Ямал — потомкам!» в Салехарде». Направленный в ООН документ анализирует пробелы правового регулирования, в том числе юридический статус и меры поддержки кочевников. Анализируется доступ мобильных коренных народов к землям как важнейшему фактору сохранения их культуры, традиционного образа жизни и самосознания. Ранее сообщалось, что на Ямале начался прием заявок на премию губернатора по мерзлотоведению. Лауреаты получат единовременную выплату. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кочевые народы России направили докладчику ООН рекомендации по правовому урегулированию деятельности коренных народов Севера. Документ подготовлен на экспертном семинаре, который прошел в Салехарде. Оленеводов интересуют вопросы их юридического статуса и меры поддержки, а также доступ к землям, сообщает салехардское отделение Ассоциации «Ямал — потомкам!». «Салехард стал площадкой проведения экспертного семинара «Кочевые и полукочевые коренные народы России». Дискуссия собрала широкий круг участников — оленеводов, экспертов, омбудсменов и парламентариев из числа коренных малочисленных народов. Важным результатом стала выработка рекомендаций, которые были направлены Специальному докладчику ООН по правам коренных народов», — говорится в telegram-канале «Ямал — потомкам!» в Салехарде». Направленный в ООН документ анализирует пробелы правового регулирования, в том числе юридический статус и меры поддержки кочевников. Анализируется доступ мобильных коренных народов к землям как важнейшему фактору сохранения их культуры, традиционного образа жизни и самосознания. Ранее сообщалось, что на Ямале начался прием заявок на премию губернатора по мерзлотоведению. Лауреаты получат единовременную выплату.