Тюменские новостройки и ТЦ подключат к системе «Безопасный город»

В 2024 году в регионе планируют установить 513 камер Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские новые жилые комплексы и торговые центры бесплатно подключат к системе «Безопасный город». Об этом во время встречи с журналистами рассказал руководитель регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

«В рамках текущего контракта в 2024 году по контрактным обязательствам установят 513 камер. Это только по контрактным обязательствам. При строительстве новых жилых домов должны быть учтены возможности подключения камер. <…> Мы продолжаем работу в части подключения школ, садиков, ТЦ. События, которые происходят, подталкивают все более активно в этом направлении работать», — рассказал Логинов.

Ранее URA.RU писало, что в тюменские ТЦ усилили меры безопасности. В некоторых появились дополнительные рамки-металлодедекторы, а также камеры распознавания лиц. Такие меры приняты после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле».