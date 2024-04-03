Тюменские новостройки и ТЦ подключат к системе «Безопасный город»

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Городские зарисовки. Екатеринбург, видеофиксация, видеонаблюдение, камеры видеонаблюдения, слежение
В 2024 году в регионе планируют установить 513 камер Фото:

Тюменские новые жилые комплексы и торговые центры бесплатно подключат к системе «Безопасный город». Об этом во время встречи с журналистами рассказал руководитель регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

«В рамках текущего контракта в 2024 году по контрактным обязательствам установят 513 камер. Это только по контрактным обязательствам. При строительстве новых жилых домов должны быть учтены возможности подключения камер. <…> Мы продолжаем работу в части подключения школ, садиков, ТЦ. События, которые происходят, подталкивают все более активно в этом направлении работать», — рассказал Логинов.

Ранее URA.RU писало, что в тюменские ТЦ усилили меры безопасности. В некоторых появились дополнительные рамки-металлодедекторы, а также камеры распознавания лиц. Такие меры приняты после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле».

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Тюменские новые жилые комплексы и торговые центры бесплатно подключат к системе «Безопасный город». Об этом во время встречи с журналистами рассказал руководитель регионального департамента информатизации Станислав Логинов. «В рамках текущего контракта в 2024 году по контрактным обязательствам установят 513 камер. Это только по контрактным обязательствам. При строительстве новых жилых домов должны быть учтены возможности подключения камер. <…> Мы продолжаем работу в части подключения школ, садиков, ТЦ. События, которые происходят, подталкивают все более активно в этом направлении работать», — рассказал Логинов. Ранее URA.RU писало, что в тюменские ТЦ усилили меры безопасности. В некоторых появились дополнительные рамки-металлодедекторы, а также камеры распознавания лиц. Такие меры приняты после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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