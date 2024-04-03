В курганскую больницу устроились на работу два иногородних врача

04 апреля 2024 в 09:35 Размер текста - 17 +

В Шатрово и Каргаполье ждут приезда новых врачей Фото: Илья Московец © URA.RU В межрайонной больнице №5 (Каргаполье, Шатрово) Курганской области в апреле к работе приступят два новых врача — детский хирург и офтальмолог. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача больницы Рустам Гареев. «Наша команда врачей Межрайонной больницы N5 растет и развивается. Совсем скоро к нам на работу выйдут два замечательных специалиста: детский хирург и офтальмолог. По многочисленным просьбам населения Шатровского района, врач офтальмолог трудоустроиться в село Шатрово, это важный толчок развития медицины Шатровского района. Детский хирург приезжает уже 5 апреля в рабочий поселок Каргаполье», — написал Гареев на своей странице во «ВКонтакте». Гареев уточнил URA.RU, что врачи приедут 5 и 10 апреля. «У детского хирурга опыт работы более трех лет, он закончил Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино в 2018, медицинский факультет. Офтальмолог с опытом работы более 14 лет, переезжает к нам из города Ялуторовск Тюменской области», — пояснил и. о. главврача. Он также отметил, что с начала 2024 года в межрайонную больницу N5 трудоустроились пять врачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В межрайонной больнице №5 (Каргаполье, Шатрово) Курганской области в апреле к работе приступят два новых врача — детский хирург и офтальмолог. Об этом сообщил исполняющий обязанности главврача больницы Рустам Гареев. «Наша команда врачей Межрайонной больницы N5 растет и развивается. Совсем скоро к нам на работу выйдут два замечательных специалиста: детский хирург и офтальмолог. По многочисленным просьбам населения Шатровского района, врач офтальмолог трудоустроиться в село Шатрово, это важный толчок развития медицины Шатровского района. Детский хирург приезжает уже 5 апреля в рабочий поселок Каргаполье», — написал Гареев на своей странице во «ВКонтакте». Гареев уточнил URA.RU, что врачи приедут 5 и 10 апреля. «У детского хирурга опыт работы более трех лет, он закончил Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино в 2018, медицинский факультет. Офтальмолог с опытом работы более 14 лет, переезжает к нам из города Ялуторовск Тюменской области», — пояснил и. о. главврача. Он также отметил, что с начала 2024 года в межрайонную больницу N5 трудоустроились пять врачей.